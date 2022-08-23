亞洲警察不敢拔槍？網刷「1國家」沒在客氣　喊話台灣：學學吧

▲台南殺警案一出，「警察到底該不該開槍」成為討論的話題。（圖／記者楊均典翻攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

台灣昨（22）日發生嚴重的社會案件，台南市兩名警員在追捕一名逃犯時遭到攻擊，經緊急搶救仍宣告不治，事件震撼全台，也令人悲痛不已。對此，有關「警察到底該不該開槍？」等相關議題，引發網上熱烈討論。

有網友在PTT發文問卦，「亞洲哪國的警察最敢開槍？」文中表示，「美國配槍大國各種開槍大家都知道，但亞洲的警察似乎都不太敢開，亞洲的警察當中，最敢開槍的國家是哪幾個？」貼文曝光後，留言區一整排直呼，絕對是「這國家」。

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▲貼文一出，大批網友直點名「菲律賓」。（圖／翻攝自PTT）

網友們紛紛留言，「絕對是菲律賓」、「菲律賓對付叛亂分子根本打仗，怎不兇」、「菲律賓是在比拔槍速度的」、「菲律賓兩邊都在互bang的」、「 菲律賓，前幾年那一波掃毒，死了很多人」、「我只相信杜特蒂」、「中南半島跟菲律賓都很兇，有在對抗毒梟。」

至於網友會這樣認為，無非是因為菲律賓前總統杜特蒂，他2016年一上任就展開「毒品戰爭」，許多涉毒人士因此死亡。杜特蒂之後還頒布行政命令，授權菲律賓警察無限期配槍，引發國際爭議，更在疫情期間宣布，「若有人引發麻煩造成軍警生命受到威脅，格殺勿論。」

不過，據台灣《警械使用條例》規定，台灣警察若要使用配槍，得配合幾項規定，像是「須穿著制服，或出示足資識別之警徽或身分證件」、「依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時，得使用警刀或槍械」，即使警員基於急迫、要合理使用槍械，也得遵守「不得逾越必要程度」的規則。