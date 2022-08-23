外役監生活曝！「工作週休2日」還有才藝課程　鄉民一看全炸鍋

記者施怡妏／綜合報導

台南殺警要犯林信吾在明德外役監獄服刑，8月中獲准返家探親卻逾期未歸，逃亡期間犯下震驚社會的殺警犯行，有網友指出，在外役監的受刑人有工作，週休二日、有穩定收入，還可以申請返家看家人，甚至還有才藝課程，也不用戴手銬或是電子腳鐐，貼文一出，就有網友驚呼「當兵都沒這麼爽」。

▲法務部矯正署明德外役監獄。（圖／記者黃國霖攝）

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根據民間司法改革基金會定義指出，外役監是一種較為開放、低度戒護的監獄類型，沒有高牆圍繞，不會將受刑人整日的活動限制在室內，而且「外役」指的就是在監獄外工作，外役監會讓受刑人在沒有監獄人員監視，也沒有上手銬、腳鐐的情形下，在室外工作。

因研究顯示，好的家庭支持有助於降低再犯，因此為了幫助受刑人降低再犯，受刑人可以申請回家探親，甚至還可以在監獄內「與眷同住」，家人星期五晚上進住，待3天2夜星期天下午離開。此外，還會安排才藝課程，助於變化受刑人氣質，在上台表演時，也有助於強化受刑人的自信。

▲台南殺警林姓嫌犯在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

有網友看完這些介紹，在PTT發文「原來現在坐牢還可以週休二日喔」，外役監環境優美，「可以泡茶、看湖，不用戴手銬就走出監獄，也不用電子腳鐐，當兵都沒這麼爽，謝謝政府讓監獄變得人性化，犯人不用一直蹲在牢裡」。

貼文一出，網友們傻眼「比當兵爽」，「其實根本夢幻」、「不但週休還有外散宿還有薪水」、「過得比善良老百姓還好」、「當兵還要晚點名」、「給你一張志願留監表」、「講白了就是『低戒備』的人性化監獄」、「當兵還比較像在監獄」。

不過，底下也有網友指出，外役監的目的，就是為了幫助受刑人在回歸社會之前有個適應的階段，在有監督但監督不那麼嚴密的情形下，逐漸習慣自我管理，「外役監就是為了回歸社會設立的阿」、「人性化幫助受刑人社會復歸的制度，本意是好的」、「因為目的就是讓他們回歸社會衝擊減少」。

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