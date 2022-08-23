　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外役監生活曝！「工作週休2日」還有才藝課程　鄉民一看全炸鍋

記者施怡妏／綜合報導

台南殺警要犯林信吾在明德外役監獄服刑，8月中獲准返家探親卻逾期未歸，逃亡期間犯下震驚社會的殺警犯行，有網友指出，在外役監的受刑人有工作，週休二日、有穩定收入，還可以申請返家看家人，甚至還有才藝課程，也不用戴手銬或是電子腳鐐，貼文一出，就有網友驚呼「當兵都沒這麼爽」。

▲▼法務部矯正署明德外役監獄。（圖／記者黃國霖攝）

▲法務部矯正署明德外役監獄。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據民間司法改革基金會定義指出，外役監是一種較為開放、低度戒護的監獄類型，沒有高牆圍繞，不會將受刑人整日的活動限制在室內，而且「外役」指的就是在監獄外工作，外役監會讓受刑人在沒有監獄人員監視，也沒有上手銬、腳鐐的情形下，在室外工作。

因研究顯示，好的家庭支持有助於降低再犯，因此為了幫助受刑人降低再犯，受刑人可以申請回家探親，甚至還可以在監獄內「與眷同住」，家人星期五晚上進住，待3天2夜星期天下午離開。此外，還會安排才藝課程，助於變化受刑人氣質，在上台表演時，也有助於強化受刑人的自信。

台南殺警林姓嫌犯在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台南殺警林姓嫌犯在新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

有網友看完這些介紹，在PTT發文「原來現在坐牢還可以週休二日喔」，外役監環境優美，「可以泡茶、看湖，不用戴手銬就走出監獄，也不用電子腳鐐，當兵都沒這麼爽，謝謝政府讓監獄變得人性化，犯人不用一直蹲在牢裡」。

貼文一出，網友們傻眼「比當兵爽」，「其實根本夢幻」、「不但週休還有外散宿還有薪水」、「過得比善良老百姓還好」、「當兵還要晚點名」、「給你一張志願留監表」、「講白了就是『低戒備』的人性化監獄」、「當兵還比較像在監獄」。

不過，底下也有網友指出，外役監的目的，就是為了幫助受刑人在回歸社會之前有個適應的階段，在有監督但監督不那麼嚴密的情形下，逐漸習慣自我管理，「外役監就是為了回歸社會設立的阿」、「人性化幫助受刑人社會復歸的制度，本意是好的」、「因為目的就是讓他們回歸社會衝擊減少」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
疫情明顯上升　莊人祥：本週估16萬人確診
判死17年未執行　殉職警爸媽淚崩：政府拿稅金養壞人
外役監生活曝光！伙食好可唱KTV、打球　回房還能看電視
快訊／艾成追思會主照曝光　「白西裝」王瞳思念：本來婚禮要穿的
快訊／台中小貨車撞進紅豆餅攤！　1死1重傷
鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　最高月薪53K
林信吾入伍學奪槍、擒拿5戰技　老憲兵：恐怕已成反射動作
快訊／外役監逃犯殺2警　法務部長16:00親上火線說明
快訊／疫情反轉上升！　全台各縣市確診分布曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單日確診增13.9％　莊人祥：疫情明顯上升「本週估16萬人染疫」

台東+319！累積確診4萬6379　縣府籲幼兒儘快完整接種疫苗

圖書館員幫你選書 北市圖限量盲包搶翻天

基隆+424！防疫關懷包功成身退　林右昌：8／27起改自領血氧機

恐遇傳播高峰！中秋連假後「鬆綁停課規定」　莊人祥曝原因

監院指3+11決策未對外溝通！　莊人祥：今天我再說明一遍

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

外役監生活曝！「工作週休2日」還有才藝課程　鄉民一看全炸鍋

家長憂「停課新制仍有風險」　莊人祥：有疑慮可請防疫假

有高爾夫球場、泡茶區！明德外役監「外觀、環境、菜單」曝光

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

單日確診增13.9％　莊人祥：疫情明顯上升「本週估16萬人染疫」

台東+319！累積確診4萬6379　縣府籲幼兒儘快完整接種疫苗

圖書館員幫你選書 北市圖限量盲包搶翻天

基隆+424！防疫關懷包功成身退　林右昌：8／27起改自領血氧機

恐遇傳播高峰！中秋連假後「鬆綁停課規定」　莊人祥曝原因

監院指3+11決策未對外溝通！　莊人祥：今天我再說明一遍

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

外役監生活曝！「工作週休2日」還有才藝課程　鄉民一看全炸鍋

家長憂「停課新制仍有風險」　莊人祥：有疑慮可請防疫假

有高爾夫球場、泡茶區！明德外役監「外觀、環境、菜單」曝光

另類選舉「勇者號，出任務！」　鄭運鵬：讓市民同歡、正面選舉

打造台版黑門市場！　蔣萬安提5大政策：將傳統市場搖身成國際景點

影／「MG HS」休旅試駕體驗！用實力跟RAV4、CR-V打配備價格戰

天天被抓去陪寫作業！　喵書僮書桌前「生無可戀」：還要多久開學

基隆112年度總預算「債務零成長」　斥資1255萬興建西岸纜車

《琉璃》成毅爆紅被封「8月男友」　袁冰妍自誇很會談戀愛

單日確診增13.9％　莊人祥：疫情明顯上升「本週估16萬人染疫」

賈靜雯不合化妝師？《媽，別鬧了》導演爆：素顏想偷畫眼線被拒

遠離塵囂！七股小漁村找「仙人指路」喝咖啡　慵懶貨櫃屋享受愜意

華為超前應對全球經濟衰退　任正非：活下來！作為最主要綱領　

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

馬鞍恐成中颱！今晚變天明後雨最大

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」心痛

殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！鄉民怒：2警枉死

林信吾「犯案5動作」眾人怒吼：能判死了吧

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

處暑到！馬鞍增強今晚起最近變天　2地區防大雨

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

盆栽比人命值錢？鄰居炸彈型「空中花園」照曝

更多熱門

相關新聞

殺警奪槍嫌曾當憲兵　老憲兵曝5戰技

殺警奪槍嫌曾當憲兵　老憲兵曝5戰技

涉嫌殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠的嫌犯林信吾經過一天逃亡，在23日清晨4時許，於新竹遭警方圍捕到案，但事後也被起底服役兵種是憲兵，1名退伍的憲兵就表示，早期憲兵要接受憲兵特殊訓練，包括奪刀、奪槍、擒拿，還有柔道、摔角等特殊戰技，林不排除就是利用這些特殊技能殺警奪槍。

明德外役監「外觀、環境、菜單」全曝光！

明德外役監「外觀、環境、菜單」全曝光！

台南殺警案偵破　蘇貞昌南下慰勉

台南殺警案偵破　蘇貞昌南下慰勉

把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」心痛

把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」心痛

即／台中監獄外役農場起火　挖土機離奇自燃　

即／台中監獄外役農場起火　挖土機離奇自燃　

關鍵字：

影音外役監受刑人監獄PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面