「司法站在警察對立面」　葉毓蘭：治亂要用重典別只會「練痟話」

▲國民黨團總召曾銘宗、立委葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨遭通緝犯林信吾殺害殉職，引起社會討論修改《警械使用條例》，總統蔡英文23日也已指示政院及相關部會推動修法。前警大教授、現任國民黨立委葉毓蘭表示，希望下會期朝野就盡快完成修法，給警察一個交待。另外，葉毓蘭也說，「整個司法的偏向、偏倚站在警察對立面」，但治亂要用重典，如果政府真的疼惜警察，就應把定讞的殺警死囚執行死刑，不要只會「練痟話」。

葉毓蘭23日上午受訪時指出，她進入立法院的第一個期會就提出《警械使用條例》修正草案，後續含內政部版本的草案都已送進立院，希望這次殺警案，能讓朝野在下會期就盡快完成修法，給警察一個交待。

對於《警械使用條例》修法已拖了兩年，葉毓蘭說，拖那麼久，是因為兩年多來以防疫、紓困為主，這情非得已，但沒想到疫情拖兩年，治安因疫情影響，許多底層民眾生活發生困難，所以治安整個惡化，這是政府在制定政策時，須正視的問題。

針對立法院長游錫堃昨說：「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」葉毓蘭指出，民進黨執政前後都是實質廢死，即使是鐵路警察李承翰案，兇嫌一審也是無罪。

「整個司法的偏向、偏倚站在警察對立面。」葉毓蘭說，太陽花學運時，台北市警察局依法驅離群眾，但後來事件被判國賠，所以這是為什麼政府一方面充當好人，要警察大膽用槍，可是從未在關鍵時刻，站在警察後方。

葉毓蘭也說，而司法很不幸一昧的廢死，但黨團態度非常清楚，如果政府真疼惜在街頭捍衛台灣的警察，就象徵性的，對已定讞的殺警死囚執行死刑，來宣示一下，在台灣敢去攻擊執法公權力的警察，「你們注意，我們是會判死刑的」，治亂要用重典。

葉毓蘭表示，昨天是今年警察特考放榜日，多少媽媽要為自己即將投入實務工作的子弟們，開始擔心受怕，所以政府不要只會練痟話、放空話。