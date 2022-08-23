警方烏龍追緝陳男　葉毓蘭緩頰：辦刑案不能排除任何可能

▲葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨在追緝通緝犯林信吾時，慘遭割喉不幸殉職；為緝捕兇嫌，內政部長徐國勇指示員警可大膽用槍，但警方第一時間公布的可能嫌疑犯卻是陳偉捷，並公布其照，差點抓錯人。對此，前警大教授、現任國民黨立委葉毓蘭23日表示，警察偵辦任何刑案，都不能排除任何可能，但要提醒警察同仁一定要抗拒壓力，不可以因被要求限期破案，而釀下冤案。

針對陳偉捷被視為兇嫌，恐差點釀冤案一事，葉毓蘭23日表示，警察偵辦任何刑案，都不能排除任何可能。警方一開始之所以認定陳偉捷，最主要是現場的警用電腦中，有一筆查詢資料是陳偉捷，再加上陳男有竊車前科，所以警察只是把他列為可能嫌犯之一。

葉毓蘭提醒警察同仁一定要抗拒壓力，不可以因長官到現場要求限期破案，而在這壓力下，釀出外界所擔心的冤案。但葉毓蘭強調，她對中華民國警察很有信心，從事發到偵破花17小時，很多國家警察告訴她，「台灣警察number one」。

只是葉毓蘭也指出，現在警察被賦予太多跟治安無關的任務，比如打假消息，很多警察同仁向她反映，很多都是上級交辦或民進黨中央黨部交辦要打假消息，這些都消耗警察有限的能力跟精神時間。

葉毓蘭說，懇切希望政府一定要正視警察現在兵疲馬困，期待這案除可凸顯警察的辛苦外，也希望政府負起責任，給予警察足夠的保障，包括待遇、薪資、裝備及法律的保障上。