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超商美式全新升級！帶有堅果香、口感更滑順　限時「第2杯7折」爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE美式將於8/24起全新升級。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝美式的快看過來！就有超商宣布，最受大家喜愛的「美式咖啡」將於8/24起全新升級，針對咖啡豆重新調整比例，整體風味將變得更滑順回甘，還帶有堅果香；為慶祝美式新升級，8/24起購買美式、濃萃美式可享「任選第2杯7折」優惠。

7-11 CITY CAFE美式咖啡銷售佔比逐年成長，為更優化風味的多層次豐富性，CITY CAFE美式咖啡將於8/24起全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉五大產區、共六種咖啡豆拼配而成，其中全新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘。

為慶祝美式全面升級，8/24起至9/6止，CITY CAFE美式／濃萃美式咖啡（大杯以上）任選第2杯7折。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克推出全品項買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克今（23）日還有「星光好友分享」優惠，消費者只要在優惠期間下午4點至晚上8點進店消費，購買2杯特大杯相同風味、冰熱的飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，此外車道服務、高鐵、機場、風景區門市以及特定店別，未提供此項優惠，消費之前記得先確認。

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