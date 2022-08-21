新北改裝車轟轟轟擾民　金山警+環保局一晚開60張告發單

▲新北深夜改裝車擾民，金山警偕同環保局共同執行聯合稽查。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

開學在即！新北市金山警分局20日晚間偕同環保局共同執行聯合稽查，共計攔查126輛汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管27件，無照駕駛7件、超速26件，共開出60張告發單，有效維護北海岸交通安全及環境安寧，警方勸導夜遊的青少年，早點回家休息準備開學。

金山警分局表示，會同新北市環保局稽查人員，針對轄內易發生危險駕車路段及聯外道路，加強取締競速及改裝噪音車輛，同時配合執行交通部111年四季交安專案第三季主題「安全駕駛」，對超速、惡意逼車、無照駕駛等違規項目加強稽查。

金山警分局長詹志文指出，為遏止非法改裝車噪音擾民或危險駕車等違（規）法行為，警方將持續編排防制危險駕車勤務，與環保局不定時實施聯合稽查，以確保轄區交通安全，並呼籲青少年切勿無照駕車或危險駕駛、競速，安全才是回家唯一的路。

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