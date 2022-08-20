新北熊空橋護岸、龍崗百年埤塘　雙獲國家卓越建設獎肯定

▲熊空橋野溪護岸保留河道大石與大樹。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022國家卓越建設獎於19日晚間頒獎，新北市農業局辦理「熊空橋下游野溪護岸維護工程」及「龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」雙獲獎肯定，前者以大自然為師，順應自然加以效法，減少碳排放量約38噸，後者依循古人取水方法修繕埤塘，恢復百年埤塘灌溉功能，也恢復其生態機能，雙獲國家卓越建設獎肯定，榮獲「最佳環境文化類」卓越獎及優質。

熊空橋為三峽區紅河谷越嶺古道出入必經之地，遊客及當地居民眾多，因橋梁下游既有護岸沖毀，影響熊空橋安全，因此新北市農業局辦理整治，以「就地取材」及「緩坡化」為設計原則，熊空橋上下游兩岸塊石淤積，採現地淤積塊石作為砌石護岸及河床固床工主要材料，不僅可保持河道所需排水斷面並達到節能減碳目標，同時穩固熊空橋橋台，確保通行之安全。

熊空溪水質清澈、常年有水且生物種類豐富，經生態調查發現有梭德氏赤蛙、鉛色水鶇、白腹遊蛇、明潭吻鰕虎等，為減少對生態的影響，建置緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，可讓生物攀爬通行不受阻隔，友善生態環境，在避免災害的需求下也兼顧生態環境的維護。

▲熊空橋施工後砌石護岸修復完成。

農業局表示，龍崗社區為保留許多順著山勢開闢之水梯田，積極將原已荒蕪無人耕作之土地復耕，形成美麗的梯田景觀，吉林下埤塘是附近農業灌溉主要取水來源，已有百年歷史，但因埤塘年代已久，有漏水、毀損及滿水位溢流情形，影響農民耕種。

農業局說，為恢復埤塘功能，規劃改善工程，除修復埤塘外，也將周遭環境併入工程範圍，整修工止水，依循古早取水方法設置豎井來控制水位，供周遭梯田灌溉所需，農民可視埤塘水位高低，放水至下游水梯田，也在埤塘周遭留設階梯作為維修通道兼做生態廊道使用。

▲龍崗社區百年埤塘依循古早取水方法，設置豎井於不同高度打設出水孔分段控制水位。

同時也在埤塘邊配合既有步道栽植櫻花、青楓、桂花、杜鵑等景觀植物現地野薑花、山蘇等，並增設木棧景觀平台，讓埤塘加速恢復往日良好生態系統，也提供民眾親近農村自然環境空間。

農業局長李玟表示，對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法，減輕對自然環境的負擔，工程除整治設施的規劃，也整理週邊環境，使埤塘恢復蓄水不只是恢復了灌溉功能，更讓民眾有意願復耕，也恢復了自然生態環境與農村生活景觀，感謝國家卓越建設獎的肯定。

▲設置透水性良好之塊石步道，保留並增加池岸植生，加強池岸穩固與生物穩定的食物來源。

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