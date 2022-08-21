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她控男友2度車內性侵！檢不起訴　墮胎再求百萬撫慰金又吞敗

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲新北一女子報警，稱男友在車上性侵她2次，被新北地檢署判定不起訴，女子不死心，又提出民事訴訟求償100萬元，也被法官判敗訴。（示意照／pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一女子小佩(化名)報警，控訴男友阿偉(化名)2度在車上性侵她，經新北地檢署調查不起訴，小佩又提民事訴訟，稱阿偉不只性侵她侵害貞操權，還沒戴套造成她懷孕墮胎，求償精神撫慰金100萬元。新北地院審理，發現小佩在案發後仍叫阿偉「老公」，並向他索取生活費，難採信小佩的說法，判她敗訴，全案還可上訴。

小佩提告表示，她和阿偉交往3年，阿偉是水電工，她則擔任他的助理。阿偉於2020年9月3日晚上邀她吃晚餐，她覺得2人感情已生變不想去，但念及阿偉生日還是赴約。當天阿偉開車載她到餐廳，半路突然在新莊影城附近停車，爬到副駕駛座想性侵她，她驚喊「你在幹嘛，不要這樣」，但礙於車後座載滿工程用工具，怕阿偉隨時拿來當作兇器，所以只有嘗試推開他，仍被性侵得成。

小佩證稱，後來2人分手，阿偉於同年10月15日中午12時許，又以發薪資為由，約她出來見面，載她到停車場2度性侵，事後還丟了5000元羞辱她，因阿偉在性侵過程未避孕，導致她懷孕需墮胎，她經歷這種種事情身心受創，貞操權被嚴重侵害，向阿偉求償精神慰撫金100萬元。

全案審理時，阿偉否認性侵，稱小佩在交往期間遊手好閒，常常以她要養小孩、美髮、參與廟會為理由跟他討生活費，他覺得小佩不事生產，想幫她培養一技之長，才在做水電時帶她在旁觀摩學習，2人根本沒有僱傭關係，當然也不會因為要付薪水約小佩出門。且他身高達180公分，小佩身形也不嬌小，如果真的在車內發生性侵 ，小佩身上應該會有傷才是。

新北地院審理後認為，小佩曾為此提出妨害性自主告訴，但被新北地檢署判定不起訴，也未申請再議。再查閱2人通訊紀錄，小佩案發後並未質問阿偉性侵之事，反而傳送親密貼圖，以「老公」稱呼阿偉，向他索取普渡和繳電話費的錢、和他討論身體狀況等，都是一般情侶間的對話，既然難認阿偉有強制性交的情形，自然也沒有要他賠償的理由，判小佩敗訴，全案還可上訴。

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