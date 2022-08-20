郭婞淳回鄉分享《舉重若輕的婞念》新書　縣府贈2千本鼓勵學童

▲郭婞淳分享《舉重若輕的婞念》新書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自台東的舉重金牌選手郭婞淳發表《舉重若輕的婞念》一書，將自己成長及運動場上的信念與大家分享，縣府也響應贈閱2,000冊給台東各級體育學校，於20日下午舉辦「郭婞淳-舉重若輕的婞念巡迴演講」，縣長饒慶鈴出席表達肯定及鼓勵，並表示相信婞淳的生命故事是給下一代最振奮人心的獻禮，透過座談激勵更多台東青年學子與家庭，將這股正向力量傳遞給更多人。

今日巡迴演講台東場，觀眾包含教育工作者及學生等，將桂田酒店5樓國際劇院擠得滿滿，郭婞淳藉由與縣長饒慶鈴的對談，闡述分享運動生涯中如何克服挫折、堅持到底的信念，以及如何面對壓力與調適的方法，現場也發送郭婞淳新書及辦理會後簽書活動。

郭婞淳透露，2014年受傷時，教練林敬能鼓勵她多看書，讓她從書找到力量以及對事情的看法，希望透過自己這本《舉重若輕的婞念》，能成為他人在遇到困難時的力量。她強調，「文字很輕，但組成的一句話，都可以是非常有力量的」。「其實我在很早之前，就一直很希望自己成為很有影響力的人，漸漸地我覺得有做到一些，但我覺得可以做到更多。」郭婞淳認為，透過出書讓她獲得更多前進的動力，也謝謝在運動生涯中一路幫助過她的人，她才可以走到現在。

縣府教育處指出，今年7月已將郭婞淳新書贈送給台東縣內高中及國中小體育班師生、教練及校長等，期待大家從書中的一句話、一個觀念，得到寧靜與力量，親身經歷閱讀帶來的幫助。