台東縣+204！累計確診4萬5694人　縣府籲維持良好防疫習慣

▲台東縣今新增204確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣20日新增204位確診者，177名民眾戶籍或居住地分在台東、27名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案45694人、居隔者386人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/19下午16點為止，住院收治人數為23、加強版集中檢疫所為25人、居家照護現管人數有1309人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有1養護、2監所、1兒少安置機構群聚事件監控中，本日無確診。

台東縣衛生局提醒民眾進出醫院(看病、陪病、探病)需全程配戴口罩及落實手部清潔，並請民眾如有身體不適情形勿至醫院陪病及探病，如陪探病期間也勿隨意脫除口罩且口罩應每天或髒污實應立即更換。衛生局再次呼籲民眾應盡快完成疫苗接種且落實防疫措施。如符合中央免戴口罩條件如騎機車/腳踏車、於山林(含森林遊樂區)、海濱活動時，仍應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩保護您我自身健康。民眾如有防疫相關問題可於上班日撥打衛生局(所)電話或至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治常見QA查詢，如夜間及假日有新冠疫情相關需立即處理問題請撥打台東縣1999專線。