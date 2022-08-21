民雄大士爺祭人潮湧現　嘉檢大聲公呼籲反賄選

▲ 嘉義地檢署於民雄大士爺祭反賄選宣導。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「大士爺文化祭」與「基隆中元祭典」、「宜蘭頭城搶孤」、「屏東恆春搶孤」，並列台灣農曆七月四大祭典，大士爺文化祭舉辦一系列活動。民雄大士爺廟恰巧位於民雄鄉中心點，本就周邊攤商林立，大士爺祭期間更吸引許多流動攤商進駐設攤，每年都吸引成千上萬的信眾前來朝聖，今年度適逢九合一選舉期間，臺灣嘉義地方檢察署也藉此於人潮洶湧的十字路口，運用大聲公撥放反賄選廣播帶、反賄選旗幟進行靜態宣導，加強民眾的守法意識。

繼迎大士爺創意踩街活動後，於8月18日至20日間更對大士爺廟周邊申請交通管制辦理大士爺祭活動，活動首日由團拜祝壽大典揭開序幕，19日於文隆橋放水燈、昇平路辦理祈福晚會，20日更有迎請大士爺監普，及晚上11點大士爺昇天祈福大典為活動高潮作為結束，活動期間晚上另安排「無雙樂團」、「神棍樂團」及「嗨翻女孩」等團體進行表演。



嘉義地檢署集結往年查辦賄選及執行選罷法保護管束案件之經驗，特錄製廣播帶提醒民眾「選舉將至，切勿因人情事故或貪圖小利而遭人利用，涉及賄選案後，將歷經繁瑣的調查及訴訟程序，還需面對鄰里間的議論，若遭判決有罪併科罰金，恐是收賄或行賄金額的數十倍甚至百倍，更可能面臨牢獄之災，期間的煎熬難以言喻，家人也可能因此遭到拖累，呼籲民眾千萬不要以身試法。」

檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。