彰檢「碼妹」查賄平台！美女檢察官想出來的　一個動作全都錄　

▲檢察長洪家原示範掃碼。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一地方公職人員選舉將於11月26日登場，彰化地檢署已經掌握10多起賄選情資正在分案積極偵辦中，今天邀集相關單位推出「查賄反賄一碼通」平台，民眾只要「掃QRcode條碼」一個動作，便可透過網路，檢舉上傳相關賄選情資，並由近40名檢察官成立專責查察賄選小組，希望縣民全動起來一齊反賄。

▲檢察長洪家原(右)、襄閱主任檢察官葉建成(左)及主任檢察官吳曉婷(中)。

檢察長洪家原表示，「查賄反賄一碼通」平台有三大特色：一是將查賄、反賄資訊合一；二是透過虛擬、實境即陸空併行方式宣導；三是結合本轄各行政機關、事業單位、民間團體，全方位建置反賄網絡，全縣動起來一齊反賄，有效打擊選舉不法。

洪家原指出，年底大選將屆，至今已經收到10多起相關賄選檢舉案件，大都以送禮品及現金案為多，檢察官已經分案在調查偵辦中。

「查賄反賄一碼通」也是彰化地檢美女主任檢察官吳曉婷所構想，2009年在北檢擔任檢察官、2015-2016年在新竹地檢升任主任檢察官，隔年調任到彰化地檢，除了帶領署內員工練瑜珈，在緝毒上更是表現亮眼，也將加入查察賄選行列。

短片由反賄大使「碼妹」登場，展示如何透過掃描「查賄反賄一碼通」QR Code，即可輕鬆獲知選舉訊息、領取檢舉獎金資訊、閱聽反賄選影音及利用多元管道進行檢舉。平台中除彰化地檢自製之新住民等反賄選短片外，並推出最高檢察署提供之反賄選微電影，利用網路廣發影音宣導，彰顯反賄選無地域之分、無時間限制，深入且廣泛的達成成效。