嘉市府攜手地檢署打造殯葬新文化　同步宣導反賄選

▲嘉檢參與嘉市「愛+1」共創殯葬新文化講習暨座談會 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署受邀參與嘉義市政府舉辦之「愛+1 共創殯葬新文化」講習暨座談會，並由該署江金星主任檢察官與黃敏惠市長、法務部廉政署沈鳳樑副署長、嘉義市葬儀商業同業公會侯文貴理事長和南華大學生死學系楊國柱教授等貴賓一同出席，希望透過活動改變殯葬管理所基層人員或殯葬業者代辦申請喪葬事宜之刻板紅包文化印象，進而提供更優質之殯葬服務。

江主任檢察官致詞時表示，近年各地方政府仍屢有發生殯葬管理所納骨塔管理員盜賣櫃位、侵占民眾繳交塔費、殯儀館員工或殯葬業者收受紅包、賄賂等損害公務機關廉能形象的負面消息。政府機關首先要推動行政透明化、資訊公開化、流程標準化、服務優質化等便民措施，才能破除殯葬紅包習俗之迷思，注入廉政新思維，協助業者或民眾認識政府立場，提供公務員優質、勇於任事的辦公文化。

嘉義地檢署同時也藉此機會進行反賄選宣導，並呼籲年底選舉將至，全民應共同守護民主、自由及法治的社會，遇有賄選情事，請踴躍撥打0800024099轉4號電話，提出檢舉，案經檢察官起訴者，即可發放檢舉獎金，最高金額達新臺幣1千萬元。