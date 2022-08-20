快訊／恩恩爸正式遞案提「國賠1元」！　新北證實已收到請求書

記者崔至雲／新北報導

新北市2歲男童「恩恩」染疫重症病逝，恩恩爸為追查延誤81分鐘真相，與新北市政府攻防不斷，恩恩爸20日上午發文表示，8月16日正式遞出國賠申請，向新北市政府求償「新台幣1元」。對此，法制局長局長吳宗憲指出，市府17日已收到國賠請求書，下週會訂出開會時間，賠償結果將依開會內容決議。





▲恩恩爸。（圖／翻攝自視訊畫面）

恩恩爸表示，這些沉寂的日子裡和義務律師討論後，由律師在8月16日正式提出國賠申請，向新北市政府求償「新台幣1元」，強調是希望藉由司法的手段，交由公正司法單位協助拼湊出完整真相，並完成咎責的工作。

吳宗憲回應，市府17日已收到國賠請求書，下週會訂出開會時間，賠償結果將依開會內容決議。對方是分為三份寄出，分別為衛生局、消防局及市府，依規定，衛生局、消防將於會各自局會處理，市府則由法制局處理 。

吳宗憲表示，下週會確定國賠委員會開會時間，會根據對方提出的請求書內容進一步了解，委員會的委員預計有10幾位，會請外部大學教授來開會。

至於是否會賠償，以及多久會有結果？吳宗憲說，開會結果會經由家屬提出資料的完整性來談，同時也會經開會內容進一步討論，有確實符合賠償才會賠，不符合的話，會另外再討論結果。

