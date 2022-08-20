汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！萬人激讚：山觀很正　祕境地點曝

▲汐止有「大猩猩」。（圖／網友「澤仁陳」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

知名冒險電影《金剛》描述人類來到一座祕境島嶼拍攝時，在島上遇見巨大猩猩「金剛」。就有一名網友在新北汐止也捕捉到「超狂一幕」，在他的鏡頭下，彷彿真的有隻大猩猩躲在山裡。而照片曝光後，吸引1.5萬人按讚朝聖，祕境地點也曝光。

網友「澤仁陳」在臉書社團「路上觀察學院」上貼文，直呼「山裡的大猩猩！」從他貼出的照片可見，這座山裡面有著巨大的石頭，且形似金剛的側面，仔細看就能發現，頭頂和身軀的輪廓清晰可見，視線稍微往旁邊移一些，還會看見「有點聳起來」的厚實肩膀。

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更逼真的是，這石頭的上半部因為有明顯的深淺和石縫，所以彷彿還能看見金剛眼睛、鼻子和耳朵，最令人驚訝的是，那條橫向石縫微微往下，表情感覺更為生動。此外，由於這巨石附近有茂密的樹叢，因此在「澤仁陳」的鏡頭底下，像極了黑猩猩從草叢中起身，正準備威武往前行。

▲1.5萬人按讚朝聖。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

超狂照片曝光後，底下網友紛紛表示，「超正路觀，佩服佩服」、「好像！耳朵還戴了一朵白色小花」、「超像耶！連耳朵都有了」、「大自然的功力，加上角度的抓準，真的妙」、「這才是真正的觀察員啊！來人啊～頒獎狀」、「有嘴巴、有耳朵還有肩膀」、「太完美了，還有嘴巴」、「那個神韻好壯麗」、「今天最U質（優質）」、「我看你山觀很正喔」。

由於這景色實在太特別，因此也有不少網友敲碗問地點。對此，「澤仁陳」則更新貼文表示，這在「汐止新山夢湖（登山）步道！」而看到許多人的大力誇讚後，他也直呼「感謝大家的喜愛」。

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