　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

落實全民國防！新北備役役男演訓召集　柯慶忠：儲備即戰力

▲落實全民國防！新北備役役男演訓召集 柯慶忠：儲備即戰力。（圖／新北市民政局提供）

▲落實全民國防！新北備役役男演訓召集。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（19日）在三重綜合體育場舉辦「111年替代役備役役男演訓召集」，由民政局長柯慶忠主持開訓典禮，計有超過300位退役替代役男參訓，柯慶忠除感謝退役役男們配合義務參與召集演訓，也期透過緊急救護技術員（EMT）等主題訓練，強化退役役男全民國防意識，於緊急危害時刻發揮災害救護的關鍵角色。

柯慶忠表示，新北市列管備役役男近5萬人，在社會各行各業打拚努力。近期國際上俄羅斯入侵烏克蘭、以巴衝突等事件成為熱議話題，其中烏國頑強抗俄體現全民國防，讓我們深深體認保家衛國不僅是國軍的任務，更應該建立在全民防衛的意識。

柯慶忠說，這次的演訓重點放在EMT課程上，這是戰時救災、平時防災不可或缺的一環，希望能讓新北市的備役青年成為緊急救護即戰力的角色。也期待退役役男們能將今天學到的重要概念帶回去分享給周遭親友，讓全民國防加速落實在日常生活中。

▲落實全民國防！新北備役役男演訓召集 柯慶忠：儲備即戰力。（圖／新北市民政局提供）

▲現場退役役男參與討論情形相當熱烈。

今日演訓邀請社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會秘書長徐嘉鴻醫師擔任講師，講授大量傷病患檢傷分類原則，並透過案例說明、實務作業講解與檢傷分類練習，協助退役役男融會貫通緊急事故現場應變措施，以把握黃金救命時間，後送至適當醫療院所，並儘早控制災害規模的擴大，降低後續可能引發的傷害。現場退役役男參與討論情形相當熱烈。

多次參與市府演訓召集的備役役男鄭敏賢，這次也特別約同梯弟兄一起參加。近期他密切關注全球局勢，認為這次的演訓召集可以更明確知道自己在緊急事變時能夠擔任的角色，希望未來能持續參與，培訓相關技能甚至考取證照，在有需要的時候便可以發揮力量。

柯慶忠說，沒有人希望看到戰爭或是災害發生，但唯有平時做好防災救災準備，才能迅速因應各種緊急狀況。希望透過每一次的演訓召集訓練，務實培訓備役役男的救援技能，落實全民國防的目標。

【更多新聞】

►快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

►台大金山分院打造「療癒花園」　甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸　他左轉「買肉粽」被同學撞死

►海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵　儀錶數字慘被打臉

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
羅力宣布引退！丘總回應了
共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐
艾成身亡　「驚喜現身開唱」！網悲：為何走後才被看見
付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」媽求援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園蓮花季　8／20-21續推擊樂演出、手作體驗等活動

台男腿遭打「拳頭大洞」潰爛見骨　扔柬埔寨路邊流浪　家人：像老了30歲

新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推創意「地瓜蛋黃酥」

落實全民國防！新北備役役男演訓召集　柯慶忠：儲備即戰力

防護罩得住！金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

女登山客爬八通關古道摔邊坡頭著地　出動黑鷹直升機急送醫

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

《換乘戀愛2》傲嬌直男超嘴硬　當眾說前女友「狗很醜」...主持人笑翻！

2022桃園蓮花季　8／20-21續推擊樂演出、手作體驗等活動

台男腿遭打「拳頭大洞」潰爛見骨　扔柬埔寨路邊流浪　家人：像老了30歲

新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推創意「地瓜蛋黃酥」

落實全民國防！新北備役役男演訓召集　柯慶忠：儲備即戰力

防護罩得住！金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

女登山客爬八通關古道摔邊坡頭著地　出動黑鷹直升機急送醫

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

姆巴佩搶罰點球還撞梅西？　魯尼痛批：沒看過這麼自私的人

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

美股開盤走低　道指挫跌300點

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

俄國拒在烏克蘭設「非軍事區」　基輔矢言收復1991年疆土

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

布朗尼霸氣封阻！　被讚「重現詹皇賞伊古達拉追魂鍋」

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

唐西奇勾射美技成焦點　庫班透露他在「練新招」

打火機爆炸泡麵碗噴飛　陸防疫員嚇到倒退嚕！

地方熱門新聞

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

2022桃園蓮花季　8/20-21推擊樂、手作體驗活動

女爬八通關古道摔邊坡　黑鷹出動搶救

基隆看守所推收容人「出所安置服務」

嘉義民雄大士爺祭、「東石海之夏」接棒登場

台南市公布第6波酒駕累犯名單

因廬山溫泉區問題遭糾正！林明溱喊冤：依法辦理

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

嘉義市推神隱天臺暗光鳥　打造夜間新生活

台南市校舍工程獲6座國家卓越建設獎

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策

國家卓越建設獎台南全國第一

一小時雙破毒品案

新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推「地瓜蛋黃酥」

更多熱門

相關新聞

金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

中小學將於8月30日開學！台灣金山財神廟慈善會於18日再度捐贈午餐防疫隔板給金山、萬里及石門地區共15所中小學及附設幼兒園、市立幼兒園的新生，嘉惠學生人數達550人，由金山、萬里、石門各受贈學校校長、金山區長廖武輝代表收下，期盼開學後學生可以安全的坐在座位上享受餐點，不用受到病毒的威脅。

快訊／新北男「家中被砍」滿身血　同居男吵架動刀被逮

快訊／新北男「家中被砍」滿身血　同居男吵架動刀被逮

即／萬里洗衣亭驚見男屍　民眾驚嚇急報案

即／萬里洗衣亭驚見男屍　民眾驚嚇急報案

林佳龍預測新北選情「五五波」　侯友宜：好好提出一些市政想法

林佳龍預測新北選情「五五波」　侯友宜：好好提出一些市政想法

台大金山分院打造療癒花園　向日葵花海拍美照

台大金山分院打造療癒花園　向日葵花海拍美照

關鍵字：

新北役男演訓召集

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

線上搶訂「手搖飲買1送1」爽喝8天

愛莉莎莎赴泰國被偷「損失13萬」！曝超昂貴成本

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面