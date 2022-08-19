落實全民國防！新北備役役男演訓召集　柯慶忠：儲備即戰力

▲落實全民國防！新北備役役男演訓召集。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（19日）在三重綜合體育場舉辦「111年替代役備役役男演訓召集」，由民政局長柯慶忠主持開訓典禮，計有超過300位退役替代役男參訓，柯慶忠除感謝退役役男們配合義務參與召集演訓，也期透過緊急救護技術員（EMT）等主題訓練，強化退役役男全民國防意識，於緊急危害時刻發揮災害救護的關鍵角色。

柯慶忠表示，新北市列管備役役男近5萬人，在社會各行各業打拚努力。近期國際上俄羅斯入侵烏克蘭、以巴衝突等事件成為熱議話題，其中烏國頑強抗俄體現全民國防，讓我們深深體認保家衛國不僅是國軍的任務，更應該建立在全民防衛的意識。

柯慶忠說，這次的演訓重點放在EMT課程上，這是戰時救災、平時防災不可或缺的一環，希望能讓新北市的備役青年成為緊急救護即戰力的角色。也期待退役役男們能將今天學到的重要概念帶回去分享給周遭親友，讓全民國防加速落實在日常生活中。

▲現場退役役男參與討論情形相當熱烈。

今日演訓邀請社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會秘書長徐嘉鴻醫師擔任講師，講授大量傷病患檢傷分類原則，並透過案例說明、實務作業講解與檢傷分類練習，協助退役役男融會貫通緊急事故現場應變措施，以把握黃金救命時間，後送至適當醫療院所，並儘早控制災害規模的擴大，降低後續可能引發的傷害。現場退役役男參與討論情形相當熱烈。

多次參與市府演訓召集的備役役男鄭敏賢，這次也特別約同梯弟兄一起參加。近期他密切關注全球局勢，認為這次的演訓召集可以更明確知道自己在緊急事變時能夠擔任的角色，希望未來能持續參與，培訓相關技能甚至考取證照，在有需要的時候便可以發揮力量。



柯慶忠說，沒有人希望看到戰爭或是災害發生，但唯有平時做好防災救災準備，才能迅速因應各種緊急狀況。希望透過每一次的演訓召集訓練，務實培訓備役役男的救援技能，落實全民國防的目標。

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