防護罩得住！金山財神廟慈善會　贈萬金石15校防疫隔板

▲金山財神廟慈善會贈萬金石15校「防疫隔板」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中小學將於8月30日開學！台灣金山財神廟慈善會於18日再度捐贈午餐防疫隔板給金山、萬里及石門地區共15所中小學及附設幼兒園、市立幼兒園的新生，嘉惠學生人數達550人，由金山、萬里、石門各受贈學校校長、金山區長廖武輝代表收下，期盼開學後學生可以安全的坐在座位上享受餐點，不用受到病毒的威脅。

台灣金山財神廟慈善會理事長郭義彥表示，台灣社會的防疫管控得宜，眾多學生得以重返學校懷抱，繼續實體課程。疫情傳播最為廣泛的管道為飛沫傳染，開學後將重新面對防疫的考驗，因此在學生開學前主動聯繫金山、萬里及石門地區的國中小及幼兒園，捐贈防疫隔板給即將入學的新生，以保障學子們的安全。

▲金山區長廖武輝（右1）代表萬金石學校接受捐贈。

受益學校包括有金山高中、金山國小、金美國小、中角國小、萬里國中、萬里國小、大坪國小、崁腳國小、野柳國小、老梅國小、石門實中、石門國小、乾華國小、市立金山幼兒園、市立萬里幼兒園等15校，受惠學生人數高達550人。

台灣金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌表示，學校開學在即，考量到開學時疫情可能再度升溫，今年入學的新生沒有午餐隔板，因此非常擔心學生們未來用餐的狀況；他說，捐贈防疫隔板為校園師生健康盡一份心力，希望在疫情之下，學生們能如常的上課學習，也要健康快樂的成長。

▲開學後，新生就可以使用隔板坐在座位上用餐。

金山高中校長陳玉桂表示，雖然COVID-19疫情在全體國人共同努力下已在穩定控制中，但BA.5疫情反彈，防疫工作仍不可懈怠，尤其新生即將入學，開學前相關防疫物資的整備將是學校的重點。

陳玉桂說，她非常感謝台灣金山財神廟慈善會的愛心善舉，慷慨捐贈午餐隔板以確保全校學生都能在用餐時間有隔板進行防疫防護，讓學生在校用餐時能夠安心、家長也能夠放心。

【更多新聞】

►快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」 用心研究每天強光照射

►台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸 他左轉「買肉粽」被同學撞死

►海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」 萬尾魚兒跳上岸

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵 儀錶數字慘被打臉