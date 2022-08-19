新北賦予甘藷新生命　青農陳忠慶推創意「地瓜蛋黃酥」

▲金山青農陳忠慶「有機甘藷」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第5屆百大青農畢業授證典禮近期剛辦理完畢，不過新北市金山地區青農，同時也是第5屆百大青農的陳忠慶，他堅持有機農法種植新北健康三寶「甘藷」並不會因此停歇，除了新鮮甘藷外，近期更推出「地瓜蛋黃酥」，採用金山甘藷當內餡，口感綿密香甜不膩口。

42歲的陳忠慶，從小在鄉村田野長大，畢業後曾任上市櫃電子公司工程師、金融業襄理，隨著家中長輩年紀日漸增大與對食品安全的警覺，讓他體悟應該讓食物回歸自然本質，毅然決定返鄉務農，以有機方式種出最安全、安心的甘藷及作物提供給消費者。

▲金山青農陳忠慶推出「地瓜蛋黃酥」新產品。

陳忠慶主要種植金山常見的臺農57號、66號，以及臺農73號的紫心甘藷，且採用有機自然農法，近期更推出新產品「地瓜蛋黃酥」，採用臺農66號紅心甘藷當內餡，有別於傳統的豆沙餡，且不額外添加糖分，地瓜泥本身自然甜味搭上鹹蛋黃，以及酥脆外皮，一口咬下讓人回味無窮。

陳忠慶表示，當初會製作地瓜蛋黃酥是因為採用有機種植，常有格外品，但格外品只是賣相不好，但品質其實是相同的，於是開始思考是否有其他方式賦予這些格外品新生命，於是開始研發甘藷相關的加工品。

▲陳家農舍新推出產品「地瓜蛋黃酥」。

除了地瓜蛋黃酥外，同時也研發出甘藷米餅、甘藷粉圓、冰烤甘藷等新產品，陳忠慶也積極發展食農教育，辦理採收體驗等，讓民眾了解平常所吃的食物是如何從產地到餐桌，更推廣惜食惜福理念；了解更多相關資訊請上「陳家農舍」臉書粉專查詢。

農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾，推出「新北青農力計畫」，提供生產及行銷等相關課程，也有專案協助及Line@即時線上QA服務，一條龍服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂，全力產出最優質的產品，協助青農深耕茁壯，打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。

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