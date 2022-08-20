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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她揭疫苗價列機密3疑點　痛批陳時中「詐騙集團最頂尖份子」

▲▼陳時中、林昶佐、陳柏惟出席「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨團日前揭露，從審計部疫苗採購專案報告中發現，疫苗採購價格與相關會議紀錄被衛福部認定為國家機密，須等30年才能解密。對此，台北市議員徐巧芯20日透過臉書列出3疑點，並指出從「3+11」爭議到疫苗採購，前衛福部長陳時中經手的項目都躲躲藏藏，競選市長時卻說要公開透明，不禁懷疑誰會相信？

針對衛福部將疫苗採購價格列為「密件」封存30年一事，指揮中心指揮官王必勝日前表示，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。陳時中19日則回應，從事商業行為很多時候需要簽署保密條款，這是大家都有的商業基本常識，當時購買疫苗，就有保密條款的規定。其實不只是疫苗，許多藥物都有保密條款。

對此，徐巧芯表示，她常說民進黨是「全台灣最大的詐騙集團」，集合臉皮厚、理由多、死不承認、被抓到就刪除加封鎖等要素，其中的頂尖份子就是陳時中，老是胸有成竹的講一些似是而非的話，但若仔細思考，會發現處處都是漏洞。

「別人都可以公開，就陳時中不行！」徐巧芯說明，日本今年4月公布疫苗採購的平均花費，連跟哪些藥廠採購、總花費都寫得清清楚楚。若看國內例子，鴻海集團創辦人郭台銘採購BNT疫苗時，也是公開價格，「人家都不用保密30年，就你陳時中碰到，還扯什麼基本知識？」。

徐巧芯指出，根據《國家機密保護法》，保密30年屬於最嚴重登記，換句話說，政府認為如果公佈該筆資料，將使國家利益受到極大損害。然而，公布疫苗採購價格，究竟會導致誰的利益受到損害？「除了影響到某些人的政治前途以外，我想不到別的理由！」

徐巧芯表示，《刑法》對追訴期限制最高是30年，也就是說，屆時疫苗價解密，即使當中涉及重大弊案，任何一個人的責任都無法被追究。「那我們是不是可以合理懷疑，我國疫苗採購有貓膩，政府透過國家機密保護法這個巧門保護高官？」

徐巧芯諷刺，繼總統蔡英文升等論文封存30年後，現在多一項「國家絕對機密」。連購買完F16V後都能公布採購價格，疫苗卻不行。

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