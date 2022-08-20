18歲修憲公投5場辯論會時程曝　朝野響應「力拚965萬張同意票」

▲18歲公民權修憲複決將與年底九合一選舉合併舉行。（圖／路透社）

記者詹宜庭／台北報導

18歲公民權修憲複決將與年底九合一選舉合併舉行，為使正、反雙方意見可以充分表達，中選會19日召開委員會議，決議自11月12日至11月22日期間舉辦5場發表會、辯論會，由立法院代表正方，相關政府機關或依公投法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方。

根據中選會公布發表會、辯論會之各場次日期、時間如下：

一、 第1場次：111年11月12日(星期六)19時。

二、 第2場次：111年11月15日(星期二)15時。

三、 第3場次：111年11月17日(星期四)10時。

四、 第4場次：111年11月19日(星期六)15時。

五、 第5場次：111年11月22日(星期二)19時。

「18歲公民權修憲案」將決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，日前在選戰進入倒數100天之際，各黨也已紛紛表態。

民進黨在17日下午舉行「民主前進挺18」宣誓記者會，身兼黨主席的總統蔡英文表示，台灣要跟上世界，透過修憲讓世界看到台灣對民主的信念，「我們認為通過18歲公民權，台灣的民主會更向前」。

國民黨則在18日舉辦「18轉大人！不分世代作伙挺」記者會，強調目前全球18歲有投票權的超過8成5，聯合國也建議世界各國應採用政策增加青少年政治參與的機會，表示「下修投票年齡」已是世界普世價值，台灣應跟上世界趨勢，讓各世代皆為中華民國共同奮鬥。

時代力量黨主席陳椒華18日也率黨秘書長白卿芬、黨內議員參選人以及18歲公民權推動聯盟等，一起召開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會，將會透過街頭宣講、發放文宣等具體行動，表達堅定支持18歲公民權，積極為青年世代發聲的立場。

身兼民種黨主席的台北市長柯文哲17日也喊話，「我們認為那既然是世界潮流，所以當初民眾黨進入立法院時候，就有提出這議案，當然經過這三年，很高興民進黨願意跟進。」