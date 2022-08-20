記者詹宜庭／台北報導

針對衛福部將疫苗採購合約列為「絕對機密」封存30年，國民黨台北市議員王鴻薇質疑，以民進黨參選人陳時中現在年齡，難道他要把採購疫苗相關資料帶進棺材裡？如此做法實在太過離譜且令人匪夷所思，到底陳時中採購疫苗有什麼見不得人之事或不可告人的機密，要讓資料封存30年？「我們台北市拒絕成為黑箱市。」

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨立法院黨團昨日開記者會指出，從審計部報告中發現，衛福部竟將採購合約、採購金額、採購相關資料列為「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密，等同於要等到陳時中100歲時才能看到。

對此，王鴻薇20日狠酸，疫苗採購到底有什麼見不得人的秘密，讓陳時中不惜要帶進棺材裡，甚至還稱合約封存是基本常識，「難道這是黑箱國的基本常識？」

王鴻薇更痛批，事事都可以由陳時中來決定什麼是機密，什麼可以封存10年、20年、30年，到他死了以後大家都還不知道相關資訊；特別奉告陳時中，若無法讓疫苗解除機密、公諸於世讓社會大眾檢視，「那麼你真的應該退選台北市長，因為你真的不夠資格，我們台北市拒絕成為黑箱市。」

行政院長蘇貞昌20日赴「臺中市永安宮參拜祈福」時回應，大家都知道武漢肺炎疫情突然爆發，肆虐全球，而當時各國都在搶疫苗，疫苗的購買並不簡單，相關的契約訂定都有其商業上的作為，以及各國在搶疫苗中，各方面有必要來爭取，強調「這本來就是正常運作。」

▼行政院長蘇貞昌20日赴「臺中市永安宮參拜祈福」。（圖／行政院提供）

