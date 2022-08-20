柯志恩大啖羊肉開「吃播」　陳其邁也來看！她笑：盼小編安好

▲陸淑美昨晚招待柯志恩團隊吃岡山羊肉全餐。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚(19日)突開吃播秀，分享岡山羊肉美食，整桌羊肉全餐看起來超彭湃，沒想到意外還吸引市長陳其邁上線觀看。對此，柯志恩今表示，「可能是其邁的小編忘了切換帳號，希望他一切安好」。

柯志恩昨晚到岡山拜會地方人士，晚餐本來要犒賞團隊吃好料，但在地議員、國民黨高雄市議員陸淑美說，「到岡山如果還讓柯志恩付錢，她在岡山就不用混了」、「我岡山大姐頭一世英名就會被你們毀掉」。因此一行人在陸淑美盛邀下，到岡山知名羊肉店大啖羊肉全餐。

不過吃到一半，柯志恩在晚上9點多才開起吃播秀，陸淑美也向在線上觀看的網友介紹羊肉特色，還當場「岔賭」，若線上觀看人數達500人，她就和柯志恩一起在鏡頭前唱「兩隻老虎」，若是破600人次同時觀看，再拱晚到的市議員方信淵一起唱歌，嚇得方信淵直呼：「我都在冒冷汗」。

▲柯志恩團隊發現，陳其邁也跑來看吃播秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到直播約莫15分鐘，團隊就發現，市長陳其邁也上線觀看直播，團隊感到驚喜，不斷尖叫拍手。陸淑美則笑說：「市長，你是要幫我拚500人嗎？」陸淑美也強調，如果今天陳市長到岡山，她也會盡地主之誼，也會請他吃一桌澎拜料理。

▲柯志恩希望陳其邁小編「一切安好」。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩20日上午到梓官區參加提名同志介紹會，媒體問及此事，柯志恩笑說：「可能是其邁的小編忘了切換帳號，希望他一切安好」。