TPOC：北市首波政策攻防「蔣萬安遭邊緣化」　不改佛系打法1人將得利

▲民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

內湖交通成為台北市長候選人首波攻防的議題，民進黨台北市長參選人陳時中、台北市長柯文哲及副市長黃珊珊更曾多次為此言詞交鋒。TPOC台灣議題研究中心針對內湖交通議題進行數據監測，發現陳時中在該議題上聲量最多，其次為黃珊珊、蔣萬安墊底，顯見蔣萬安被邊緣化已成台北長選戰現在進行式，若不改佛系打法，支持度恐會迅速轉移至黃珊珊身上。

針對過去3個禮拜的台北選況，TPOC台灣議題研究中心19日於臉書發文表示，陳時中首先鎖定內科交通在7月底拋出首波政策攻防，由於內湖是黃珊珊本命區，馬上回嗆陳時中要先惡補內湖交通問題，雙方正式打響攻防號角。蔣萬安則晚了一步，直到8月7號才提出4解方，卻被外界說跟陳時中方案沒有差別。

若進一步對內湖交通問題進行數據監測，TPOC台灣議題研究中心說明，內湖交通問題自7月底至今總計6萬4612則聲量，其中與陳時中有關的有3萬9497則，與黃珊珊有關的1萬842則，和蔣萬安有關的僅5506則。

TPOC台灣議題研究中心指出，陳時中大力打柯文哲、黃珊珊積極回應，雙方不可開交，蔣萬安被邊緣化，已變成現在進行式。

陸戰方面，TPOC台灣議題研究中心整理蔣萬安、陳時中近期辦的各類型造勢活動並說明，陳時中7月底12行政區後援會成立，隨後走完12區、27場見面會，接連成立各類團體後援會；蔣萬安僅零星幾區造勢會，7月中曾說要辦48場千人造勢、2場萬人造勢，實際上有沒有實現，參加人數多少，皆不得而知。

TPOC台灣議題研究中心分析，陳時中選舉策略看來是刻意排蔣萬安、大力打柯文哲，而柯文哲與黃珊珊也樂於接招，雙方聲量越炒越高，蔣萬安處境越是艱難，逐漸步上邊緣參選人。待黃珊珊勢頭上來，支持度恐怕會轉移得很迅速，蔣萬安若仍維持一貫佛系打法，危機很快就會隨即而來。