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清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處　正式於青埔機廠成立

▲清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

▲清華大學校長高為元（右）與桃園市長鄭文燦簽訂合作意向書。（圖／清大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區籌備處、20日於桃捷公司位於青埔捷運機廠的行控大樓正式成立。清華大學校長高為元與桃園市長鄭文燦，於成立會中共同簽訂合作意向書，合力推動清華桃園醫院成為提升地區醫療、發展國際醫療的醫學中心，清華大學科管院的EMBA等在職專班，也從今天起在桃園開課。

▲清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

▲清華大學桃園醫院籌備處成立，桃園市長鄭文燦（左三）等人出席揭牌典禮。（圖／清大提供）

清華大學桃園醫療暨教育研發園區預定地位於機捷A16橫山站，土地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規畫為綜合醫院，另2.2公頃則為教育研發園區，包括教室、研究室、實驗室及宿舍。籌備處則暫租用桃捷青埔機廠的行控大樓作為辦公室，位於機捷A17領航站，以地利之便，作為建設清華桃園醫院的前進基地。▲清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

▲籌備處暫租用桃捷青埔機廠的行控大樓作為辦公室。（圖／記者楊淑媛攝）

清大校長高為元表示，對所有清華人而言，這是意義非凡的一日，清華自從在新竹建校，一直努力發展醫學教育，夢想終於在今日實現，而今年是清華的「醫學元年」，第一批醫學系新生也已入學。▲清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

▲清華大學桃園醫院與桃園分部平面圖。（圖／清大提供）

未來的清華桃園醫院將有三大發展定位，首先是教育，培育具有仁心、以人為本的好醫生；其次是研究，透過轉譯醫學把臨床上的需要及痛點帶回實驗室，並特別關注醫療不足地區的需求，利用清華的研究基礎來發展新的解方；第三則是服務，將致力提供地區民眾一流水準的服務，縮短城鄉醫療的差距。

▲清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

▲清華大學前校長賀陳弘表示，清華醫學教育園區將帶動航空城全面起飛。（圖／清大提供）

為清華發展醫學教育奠基的前校長賀陳弘說，這是在桃園釀出千日醇的故事，清華自2019年4月與桃園市政府簽訂合作意向書起，夙夜匪懈一千日，完成醫院核准，並設立了一流的醫學系。這罈千日醇還會越陳越香，以清華獨特的釀造元素帶動航空城全面起飛。

▲清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

▲清華大學桃園醫院模擬圖。（圖／清大提供）

催生清華桃園醫療園區重要推手的市長鄭文燦指出，台灣最強的就是電子與醫療，清華正好能做到強強結合；清華醫院不僅將服務桃園醫療較不足的蘆竹、大園、觀音、青埔地區，還將發展成為國境醫院及先進醫療的實驗醫院，未來國際緊急醫療SOS從飛機落地到清華醫院只需10分鐘；且發展跨境醫療不只是醫美與健檢，在重症醫療方面，清華還有領先全球的硼中子捕獲治療(BNCT)，未來也可望發展最先進的細胞再生技術。

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清華大學桃園醫院桃捷青埔高為元

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