河岸散步遇到蛇　青埔民眾社群PO文提醒...網妙回：很吉祥

▲青埔一民眾Po出夜間於老街溪河岸散步遇到蛇照片，提醒大家要小心。（圖／擷取自社群）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青埔地區雖擁有便捷的高鐵、機捷和重大建設進駐，但因區內綠地面積廣、且有多口埤塘，生態豐富。一名網友19日於臉書社群Po文指出，昨日晚間於區內一河岸步道散步，竟遇見2條大毒蛇，很是嚇人，遠遠拍下蛇影，提醒民眾夜間散步，多留意夏天長蟲出沒！

該網友Po下遠拍的2條大毒蛇於社群，立即引發熱議，紛紛留言：「牠來抓鼠吃，維持生態平衡，將牠驅趕到戶外，別傷牠性命」、「青埔的人行道真的太黑太不好走，很多人寧願走在馬路上徒增危險性，建議在減少生態衝擊下，增加人行道照明，以及安全性及便利性」、「靠近河岸或池邊，晚上都要注意」、「哇！青埔這裡幾乎都有蛇的出沒，生態好沒錯，但是很多父母親帶著孩子們散步時，可就嚇死人了，如果攻擊到人還得了」、「帶根棒子出門，打草驚蛇應該不難」…

其中還有網友留言「遇到蛇，很吉祥，別傷牠」！該留言網友轉po一則報導，內容指出：不少民眾多少都有夢到蛇的經驗，普遍都會聯想和發財或胎夢有關，但究竟這背後有什麼意思呢？對此，知名民俗專家楊登嵙老師表示，夢到蛇通常與兩件事有關連，一個是土地公有話要說，因為蛇歸土地公管，算是祂的兵將，可能許願沒還願等；另一個是和財運有關。楊登嵙老師進一步解釋說，其實夢到蛇不一定象徵會發大財，也有看夢境的狀況，此外不只作夢，若現實生活中家裡有跑進蛇也與財運相關。