七夕來桃捷A18放閃耍浪漫　日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足

▲今年夏天桃捷A18桃園高鐵站，讓你不用出國，也能感受滿滿異國氛圍。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／桃園報導

七夕情人節即將到來，小資族耍浪漫免花大錢，來趟桃捷輕旅行，就能大逛特逛，拍出閃閃惹人愛的洗板美照！今年夏天桃捷A18桃園高鐵站，讓你不用出國，也能感受滿滿異國氛圍。

▲桃捷《夏日の祭典》活動，把神社鳥居搬進站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲捕捉《夏日の祭典》合影上傳可抽Q版小抱枕、馬克杯、環保購物袋等獎品。

桃捷舉辦的《夏日の祭典》，把神社鳥居搬進站，充滿濃厚日本風情，讓人一秒偽出國，還有日本七夕必備的繪馬，可以寫下願望祈求與另一半愛情「緣」滿。合影上傳至活動貼文並留言，更有機會將《賽馬娘Pretty Derby》人氣角色【特別週】、【黃金船】Q版小抱枕，桃捷直達美好馬克杯、野餐盒和行李束帶，或東森環保購物袋等共12組獎品帶回家。

▲▼Xpark《涼夏祭2022》把水族館變成日本夏日祭典。（圖／Xpark提供）

同時緊鄰A18站的Xpark，也把水族館變成日本祭典！《涼夏祭2022》主打祭典、美食、浴衣三大亮點，室外有日式傳統燈籠拍照牆「文月緣側」，室內有8公尺長的「涼夏風鈴廊道」，只要購買期間推出限量的「涼夏浴衣套票」，就能穿著浴衣漫遊其中，體驗祭典美食、小遊戲，彷彿置身日本超有FU。

▲▼華泰名品城大膽玩色，美式復古潮好拍。（圖／華泰名品城提供）

喜歡美式浪漫的看過來！華泰名品城暑假檔期推出復古場景「大膽玩色」，在一期至三期廣場，佈置出50、60年代的社交場所，有美式搖滾快餐店、搖擺迪斯可和嘻哈球場，老派又摩登，隨手一拍都潮度破表，宛如穿越時空回到過去，打卡放閃超吸睛。

▲「桃園Q」青埔購物趣，消費滿額即可參加抽獎享優惠。（圖／桃園捷運提供）

走完了網美行程，再來釋放購物慾！今年暑假「置地廣場 桃園」特別攜手華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店・桃園館、桃園捷運等品牌，舉辦「桃園Q」青埔購物趣，活動期間消費滿700元，即可參加抽獎享優惠。搭乘桃捷直奔A18站，吃、喝、玩、拍一站滿足，討好情人不怕荷包大失血。