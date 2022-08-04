　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

七夕來桃捷A18放閃耍浪漫　日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足

▲今年夏天桃捷A18桃園高鐵站，讓你不用出國，也能感受滿滿異國氛圍。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／桃園報導

七夕情人節即將到來，小資族耍浪漫免花大錢，來趟桃捷輕旅行，就能大逛特逛，拍出閃閃惹人愛的洗板美照！今年夏天桃捷A18桃園高鐵站，讓你不用出國，也能感受滿滿異國氛圍。

▲▼七夕來桃捷A18放閃耍浪漫 日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足。（圖／記者吳杰澄攝）

▲桃捷《夏日の祭典》活動，把神社鳥居搬進站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲桃捷夏日祭典獎品。（圖／業者提供）

▲桃捷夏日祭典獎品。（圖／業者提供）

▲桃捷夏日祭典獎品。（圖／業者提供）

▲捕捉《夏日の祭典》合影上傳可抽Q版小抱枕、馬克杯、環保購物袋等獎品。

桃捷舉辦的《夏日の祭典》，把神社鳥居搬進站，充滿濃厚日本風情，讓人一秒偽出國，還有日本七夕必備的繪馬，可以寫下願望祈求與另一半愛情「緣」滿。合影上傳至活動貼文並留言，更有機會將《賽馬娘Pretty Derby》人氣角色【特別週】、【黃金船】Q版小抱枕，桃捷直達美好馬克杯、野餐盒和行李束帶，或東森環保購物袋等共12組獎品帶回家。

▲▼七夕來桃捷A18放閃耍浪漫 日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼Xpark《涼夏祭2022》把水族館變成日本夏日祭典。（圖／Xpark提供）

▲▼七夕來桃捷A18放閃耍浪漫 日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足。（圖／記者吳杰澄攝）

同時緊鄰A18站的Xpark，也把水族館變成日本祭典！《涼夏祭2022》主打祭典、美食、浴衣三大亮點，室外有日式傳統燈籠拍照牆「文月緣側」，室內有8公尺長的「涼夏風鈴廊道」，只要購買期間推出限量的「涼夏浴衣套票」，就能穿著浴衣漫遊其中，體驗祭典美食、小遊戲，彷彿置身日本超有FU。

▲華泰名品城暑假檔期「Newtro Playground」正式開跑。（圖／華泰名品城提供）

▲▼華泰名品城大膽玩色，美式復古潮好拍。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城暑假檔期「Newtro Playground」正式開跑。（圖／華泰名品城提供）

喜歡美式浪漫的看過來！華泰名品城暑假檔期推出復古場景「大膽玩色」，在一期至三期廣場，佈置出50、60年代的社交場所，有美式搖滾快餐店、搖擺迪斯可和嘻哈球場，老派又摩登，隨手一拍都潮度破表，宛如穿越時空回到過去，打卡放閃超吸睛。

▲▼七夕來桃捷A18放閃耍浪漫 日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「桃園Q」青埔購物趣，消費滿額即可參加抽獎享優惠。（圖／桃園捷運提供）

走完了網美行程，再來釋放購物慾！今年暑假「置地廣場 桃園」特別攜手華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店・桃園館、桃園捷運等品牌，舉辦「桃園Q」青埔購物趣，活動期間消費滿700元，即可參加抽獎享優惠。搭乘桃捷直奔A18站，吃、喝、玩、拍一站滿足，討好情人不怕荷包大失血。

ET快訊
1分鐘850萬次！　境外IP蓄意癱瘓外交部網站
紐時：美官員憂北京想「強迫取分」！　擴大封鎖施壓台灣
快訊／保時捷國道追撞工程車！　車頭潰縮爛毀
快訊／罕見！　台東基地幻象2000、F5E同時掛彈升空
防空洞在哪裡？　這款APP下載衝iOS第3名
裴洛西訪台「付出代價的是台灣」　CNN：因中國無法懲罰美國
解放軍實彈軍演啟動！　陸官媒：演習區「已無民航機飛行」
圍台軍演「空中視角」曝！　解放軍大喊：隨時準備戰鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「妹控」神隊友！保養級涼感衛生棉　滿足公主病「妹妹」

不斷前行　無止境！彭政閔跨足時尚圈　「黑晶款」上手代言CITIZEN男錶

紫外線殺菌藏風險！家電達人提「避雷」5撇步

冷氣飄異味「調低」就沒事？專家揭１步驟擺脫臭味、避免過敏

陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

又是駭客攻擊？監理系統全台大當機半小時　公路總局調查出爐

共軍夾殺台灣！台人準備打仗　他嗆國防部「去哪找集合點」網噓爆

七夕來桃捷A18放閃耍浪漫　日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足

中共實彈圍台！旅客沒在怕　學者揭「入境旅客不減反增」

台日實體交流重啟！文總Taiwan Plus合作農委會　農產品直送東京

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

又是駭客攻擊？監理系統全台大當機半小時　公路總局調查出爐

共軍夾殺台灣！台人準備打仗　他嗆國防部「去哪找集合點」網噓爆

七夕來桃捷A18放閃耍浪漫　日本夏季祭典、美式復古潮拍一站滿足

中共實彈圍台！旅客沒在怕　學者揭「入境旅客不減反增」

台日實體交流重啟！文總Taiwan Plus合作農委會　農產品直送東京

YouTuber老高「訂閱數驚人曝光」　播放破13億次！網看傻：最頂了

炎亞綸早起心情好「不吃螞蟻上樹」3句話遭陸網出征　微博狂掉萬粉

七夕找到「20年前初戀女友」　熱線4小時過程超展開！網敲碗後續

想穿「露下乳泳衣」旅拍！男友爆氣大吵...她嘆：記錄身體有錯嗎

佐藤健也在看《禹英禑》狂讚可愛！日媒對比日劇…揭預算殘酷差距

美軍第七艦隊證實　雷根號正在菲律賓海執行任務

裴洛西、金振杓出席記者會　雙方談北韓核威脅、韓美同盟70周年法案

陸禁我白帶魚 「納入營養午餐」？網笑：建議禁龍蝦、鮑魚

車廠求救急討25片晶圓　台積電魏哲家傻眼「接單2.5萬片起跳」

超商偷25元飲料被勸「自首」　不爽碎念「肘擊2友」爆全武行

文化局9高官「6人才剛上任」　議員批柯文哲任期快結束「心都野了」

保訓會活化訓練成績評量　打破傳統筆試「一試定終身」

又是駭客攻擊？監理系統全台大當機半小時　公路總局調查出爐

外交部揭2次網站癱瘓原因　「1分鐘850萬次境外IP蓄意登入攻擊」

生活熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

比1996年台海危機緊張「台灣人卻不怕」　網曝原因

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

中台灣大雷雨夜襲　下周變天

短髮妹餵太慢遭「鹿頂」私密處！影片曝光

同居第一晚撞見男友藏6年秘密　2秒畫面忘不掉

實彈演習鎖台　交部借道日菲航路突圍成功「今無航班因軍演取消」

台中豐原「太平洋夜市」驚傳要熄燈　在地人崩潰

高血脂不可不防　飲食2原則救命

用「這款APP」　一秒找到最近避難點

共軍今起「環台實彈軍演」　切斷台灣18條國際航線

更多熱門

相關新聞

北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜

北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜

捷運車廂變身「左岸咖啡館」彩色列車，不同顏色車廂，代表不同口味的左岸咖啡館，搭上你最喜歡的咖啡車廂，彷彿帶了一杯咖啡，跟著青峰的腳步一起前往各地的獨立書店，讓通勤族上下班時感到特別療癒。

搭桃捷遊Outlet　吃喝買逛玩美拍

搭桃捷遊Outlet　吃喝買逛玩美拍

桃捷納涼避暑 浪漫瞬移日本

桃捷納涼避暑 浪漫瞬移日本

華泰名品城Newtro玩味風格　時尚旅人衝一波

華泰名品城Newtro玩味風格　時尚旅人衝一波

北台灣最火桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

北台灣最火桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

關鍵字：

家外媒體桃捷夏日祭典A18高鐵桃園站華泰名品城Xpark涼夏祭桃園Q家外媒體專題

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

解放軍實彈射擊軍演12時啟動 美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面