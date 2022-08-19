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蔡英文「9年前一篇文」被挖出：網路發表言論是權利　網朝聖狠酸

 ▲▼蔡英文舊文被挖出。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文舊文被挖出。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者曾筠淇／綜合報導

NCC日前公布《數位中介服務法》草案，引發外界質疑恐將箝制網路言論自由。對此，就有不少網友和政治人物挖出蔡英文9年前的一篇貼文，內容指出，「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪。」

蔡英文2013年6月17日在臉書上公開表示，「我反對新『電信法第9條』」，使用網路發表意見、接收資訊是人民基本權利，這樣的權利不該被剝奪，所以請行政院主動將案子退回，不予審議。

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蔡英文當時還提到，電信法第9條修正案「要求業者斷網或刪除網路內容」，等同於政府接二連三試圖限制人民網路活動，將引起社會疑懼，擔心政府剝奪人民自由。她認為，當行政權力可以經由不明確的法律概念獨斷至此，那包含「反對媒體壟斷」的社會改革運動，也將被視為「違反社會秩序」而被禁止在網路宣傳和討論。

蔡英文強調，網路平台本該是多元又充滿創造力的，但卻將因為行政權基於各種喜惡，被戴上「違反善良風俗」的大帽子，進而斷絕社會活躍的動力。因此，她重申基於民主自由的信念、對國家發展的多元永續，「我反對這項剝奪人民基本權利的立法，行政院應該立即退回電信法第九條修正草案。」

不過時間拉回現在，NCC日前公布的《數位中介服務法》草案，因將納管Dcard、YouTube、臉書等平台，進而引發外界質疑限制言論自由，掀起反彈潮。

因此，蔡英文9年前的文章被挖出以後，就有不少網友狠酸，「我可以你不行」、「本留言違反數位中介法已被刪除」、「你忘記言論自由了嗎」、「民主倒退囉！現在是要戒嚴嗎」、「朝聖超時空迴力鏢」、「正在走向戒嚴」、「我反對數位中介服務法這項剝奪人民基本權利的立法」。

▲▼上PTT,許力方上PTT,網軍,帶風向,1450,辦公室,電腦,OL,小資女。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲《中介法》引發反彈潮。（示意圖／ETtoday資料照）

核能流言終結者創辦人黃士修也在貼文底下回應，「民進黨與共產黨的距離！」台北市議員徐巧芯也表示，「本文因違反數位中介服務法已被刪除，朝聖！」

本站稍早報導「PTT、巴哈姆特憂《中介法》　NCC：非營利、小型業者或可免除義務」，NCC表示，《中介法》尚在草案段，歡迎各界提出不同看法，之後也將持續與各界溝通。NCC更強調，針對部分非營利、較小型的業者，也會考量免除或減輕其義務。

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