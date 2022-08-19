《中介法》引爭議　張善政問鄭運鵬：我們立場應該一致了吧？

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭痛批恐箝制網路言論自由。國民黨桃園市長參選人張善政今（19日）下午在臉書發文，自己在擔任行政院長、科技政委的幾年間，致力於推動台灣的網路進步，「因此，我更不可能坐視執政黨自己從內部摧毀台灣的言論自由。」他呼籲對手鄭運鵬一起守護台灣網路的言論自由。

張善政指出，NCC推動的《數位中介服務法》就是將言論是否「正確」的判斷、審核交給政府，「一旦完成立法，這部模糊不清、有違憲之虞的法律，到時候對『批評民進黨的言論』將面臨最高密度的檢驗甚至壓制；而網路上『附和民進黨立場』的言論，則會雲淡風清放過。」

張善政表示，自己擔任行政院長與科技政委期間，始終推動台灣的網路進步，更曾經在網路戰的第一線帶頭對抗對岸網軍的侵擾，「因此，我更不可能坐視執政黨自己從內部摧毀台灣的言論自由。」

張善政提到，《中介法》這部法律，在制定上有許多用語模糊之處，非常可能影響台灣人的言論自由。他以多次拍片營救國外受詐騙台灣人的YouTuber為例，近期因為批評政府、槓上外交部，被政府機關貼上「以訛傳訛、誤導國人」的標籤。

張善政舉例，在《中介法》的公聽會上，甚至有平台業者表態，「就跟逼我們關站並無不同」，顯示《中介法》已經造成影響，「現在政府運用《社會秩序維護法》查民眾水表、傳喚網友到案說明，不就是政府雙標的進行式嗎？」

張善政強調，對於任何政府嘗試管制言論自由的法案，自己都是反對、反對、反對，「NCC應該立即退回《數位中介服務法》草案，希望這一次，給台灣人一個自由、開放的網路空間。」

張善政同時呼籲鄭運鵬站出來，一起反對這一部法律，一起守護台灣網路的言論自由，「這次，我們的立場應該一致了吧？」他強調，守護台灣網路言論自由，呼籲立即暫緩推動制定《數位中介服務法》。