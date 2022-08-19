「網攻混合戰在台灣上演」　蔡英文：全民強化「辨識錯假訊息」

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院長裴洛西訪台後，國內政府機關網站頻遭駭客攻擊。總統蔡英文今（19日）表示，網路攻擊及資訊戰已是國際衝突最關鍵的攻防領域之一，網攻混合戰模式也和中共軍演相同，不斷在台灣上演。盼全民能強化辨識錯假訊息，政府也會持續提升資安防禦之應變能力，確保國家穩定發展，強化國家整體韌性。

蔡英文出席第18屆「HITCON PEACE 2022台灣駭客年會」時表示，近期國際情勢發展，網路攻擊、資訊戰爭已經是國際衝突當中最關鍵的攻防領域之一，而且持續不斷進行。烏俄戰爭以來，威權勢力的擴張，除了實體軍事行動，更結合錯假訊息，以混合戰的方式混淆民眾視聽，進行認知作戰，這陣子中國大陸持續進行長時間軍演外，更在台灣上演網攻混合戰模式。

「國際上複雜多變的資安威脅，已經是無所不在」蔡英文說，如何因應不同的資安漏洞，提升資安防禦及應變能力，持續強化國家資安聯防體系，確保國家的穩定及發展，是當前最首要的任務之一。

蔡英文表示，政府近年持續強化國家層級的資訊安全，2018年通過《資通安全管理法》，透過法規，要求政府機關及關鍵基礎設施，率先導入資安防護；數位發展部也即將在本月底正式成立，未來將由該部主導及統合，以強化、提升國家資通安全能力。另外，也盼全民面對未來持續的資安威脅、網路攻擊，能共同強化辨識錯假訊息，阻斷其散佈。