蔡英文明天到彰化！與小朋友玩泡泡　黃秀芳將提3項親子政策　

▲▼彰化縣長參選人黃秀芳啟動親子巡迴列車。（圖／黃秀芳競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長參選人黃秀芳今天在競總召開「秀芳姐姐親子巡迴列車」啟動記者會，宣布要在全縣舉辦27場親子系列活動，把歡笑帶給親子，總統蔡英文明天也將到彰化與小朋友相見歡，屆時黃秀芳也將公布「一鄉鎮一公托」、「增設雙語中小學」、「校校有保全」三項親子政見。

黃秀芳說，選戰倒數已經破百日，過去在競選立委時，就透過兒童劇、泡泡體驗引領親子活動，為孩子創造一座幸福城市，明天首場活動，也預定邀請最重視婦幼政策的總統蔡英文到場，和親子一起同歡。

據黃秀芳競選總部指出，總統蔡英文明天到彰化，安排3個公開行程，皆不對外受訪，早上10點先到埔心鄉武聖宮參香、11時20分到彰化市陽明公園參加黃秀芳舉辦的親子活動、接著12點05分到元清觀參香。

今天記者會現場還請來泡泡先生，現場拉出泡泡同歡，黃秀芳也與競總主委魏明谷、競總總幹事邱建富變身小朋友，一起拉泡泡，立委及多名參選人也高喊「顧家鄉、拚未來」，展現照顧下一代的決心。

黃秀芳競總指出，「秀芳姐姐親子巡迴列車」預計舉辦27場，巡迴彰化縣26個鄉鎮市，明天首場在彰化市陽明公園啟航，以競選主軸之一的「秀彰化」為基調，每一周分別在不同鄉鎮市上演，邀請各位家長帶著家中大朋友、小朋友一起到場同樂。

立委陳亭妃今天也出席記者會，她指出，過去立委選舉看到黃秀芳結合親子活動，引領親子活動結合選舉，非常感動，她也偷學把活動移師台南成為風潮，因為這就是站在父母的角度想，幫孩子規劃假日的好去處，可以透過泡泡秀、親子劇場享受親子時光。