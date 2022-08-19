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國人困柬國蔡英文連發4篇選舉文　柯志恩怒轟總統冷血、蘇貞昌傲慢

▲▼ 。（圖／柯志恩提供）

▲柯志恩臉書發文談柬埔寨事件。（圖／柯志恩提供）

記者崔至雲／台北報導

柬埔寨人蛇集團詐騙案頻傳，國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前赴柬埔寨成功救回一名受騙的台籍青年。國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，面對民眾的憂心，總統蔡英文不只隻字未提，近4篇臉文也全都與選舉有關，彷彿國人在外受苦受難，與她無關；院長蘇貞昌甚至聲稱目前清查後，「只有120人失聯」，多傲慢的院長，才會輕描淡寫？

柯志恩指出，根據警政署資料，顯示全台從3月至今，共受理344件柬埔寨相關案件。其中高雄的個案佔1成。目前也有高雄市民向警方報案，表示赴柬親人近期聯繫頻率異常下降。行政院也指出有333位國人在柬埔寨受騙受害待營救。

柯志恩氣憤指出，面對民眾的憂心，蔡英文隻字未提，近4篇臉文也全都與選舉有關，彷彿國人在外受苦受難，與她無關。蘇貞昌甚至聲稱目前清查後，「只有120人失聯」。試問，百位國人下落不明，是多冷血的總統，才會漠不關心；多傲慢的院長，才會輕描淡寫？

目前國民黨3位立委昨日成功救援一位受害男性國人返台，並證實曾被毆打、電擊、禁閉。柯志恩說，這一刻，讓駭人聽聞的傳聞，變成怵目驚心的事實。作為前立委，她並沒有公權力來協助在柬埔寨受難的國人。但作為公眾人物、作為母親，我希望能有更多的人，來一起呼籲資訊不充足的民眾，千萬不要相信來路不明的工作機會，避免陷入危境、遭到非人對待。

柯志恩表示，目前高雄市警局已經進行反詐騙宣傳，但誠摯地邀請市長陳其邁，一起來呼籲高雄市民不要輕率前往柬埔寨，如果有家人在柬的聯繫出現狀況，也務必要勇敢向警方求援。每一個個案，都代表一位家人受難，用善的力量，一起避免憾事發生。願所有國人平安歸來。

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