疫苗採購價格列「機密」封存30年！　藍委轟：等陳時中100歲才能看到

▲國民黨團召開「疫苗採購黑幕重重？合約機密封存30年！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中稱，疫苗合約除涉及保密條款資料外，其餘資料和合約都有揭露給立委。對此，國民黨立法院黨團今打臉表示，從審計部報中發現，衛福部竟將這些資料列為「密件」封存30年，必須等到140年2月25日才能解密，等同於要等到陳時中100歲時才能看到，到底這些疫苗採購有什麼見不得人的交易？民眾要等30年才能知道納稅錢怎麼花。

總召曾銘宗表示，對於疫苗採購法規、配套及接種作業缺失，審計部提出5項，包含一、預防接種之投資相較於其他先進國家為低，疫苗研發及代工產製能量亟待提升。二、疫苗及藥品緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，審查資訊之公開透明度亦待提升。三、疫苗接種計畫未能涉取國外經驗及早納入疫苗預約平台相關規劃，至後續須以緊急方式建置系統並補辦採購作業。四、多數國家未將國產疫苗納入疫苗認可清單，影響已接種國產疫苗民眾出國之便利。五、疫苗預防接種受害救濟案件審議進度緩慢，引發民眾訾議。

曾銘宗指出，這5項缺失顯示政府在藥品、疫苗和EUA方面不公開、不透明，問題重重、黑幕重重，國民黨團要求陳時中出來針對審計部審查意見，說清楚、講明白，縱使已經落跑參選台北市長，還是要面對國人，此外，對於不公開的部分，審計部表示，衛福部要求事涉機密必須封存30年，國民黨團認為實在莫名其妙，用公帑購買疫苗，國人有權知道一劑花多少錢購買，竟然要等陳時中100歲才能公布。

書記長李德維表示，新冠疫情期間疫苗相關採購問題，包括採購合約、採購金額、採購相關會議等，他建議陳時中，現在就可以公布對於疫苗、快篩試劑採購相關決策會議紀錄、協商過程，請陳時中不要選擇性失憶，拿出良心，不要老是將疫苗採購的問題，躲在民進黨立委背後，成為黑箱。

教育文化委員會召委林奕華表示，疫苗採購價格資訊，衛福部一開始說特別條例結束後就公布，後面又說特別預算用罄後公布，最新的說法將疫苗採購資訊變成絕對機密，要到民國140年，也就是30年後才解密，根本就是變變變、騙騙騙！30年的概念，就是區域立委必須選8次連任，才可以看到現在所關心疫苗採購價格，這是什麼離譜的狀況？

林奕華指出，過去也曾擔任過台北市議員，台北市向來重視資訊公開透明，不像陳時中和民進黨執政時所有資料都是機密，例如「3+11」的會議紀錄、疫苗採購價格會議，陳時中面對國民黨團委員要求公布會議紀錄，說了N次沒有會議記錄，現在居然在監察院，陳時中是在考驗人民的智慧和記憶嗎？陳時中又說，疫苗採購會議紀錄，委員們都在委員會的秘密會議中都看過，林奕華強烈要求陳時中，請公布是在哪個委員會會議、哪場秘密會議、哪幾位委員看過疫苗採購價格？

林奕華指出，以莫德納疫苗為例，現在已經採購到第2批，衛福部不願公布莫德納疫苗價格，原因是疫苗還在採購中，無法公布第一批採購價格，換句話說，疫苗還在採購、施打，就不能公布採購價格，請問這是拿誰的錢去買的疫苗？用納稅人的錢去買疫苗，居然不能知道花了多少錢？立法委員竟然不能知道疫苗採購價格，竟然還要列為機密封存30年！

