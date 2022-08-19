國境要開了！「出入境團客指引」曝　修正草案本週報指揮中心

▲國境即將開放，總統蔡英文要求行政院評估時程。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國境要開了！總統蔡英文今(8/19)宣布已請行政院評估開放邊境時程表，做好配套適時開放觀光客入境。觀光局也已擬妥攸關觀光入出境的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案，修正版本週再度提報指揮中心，指引要求入境台灣須施打疫苗追加劑、團進團出、禁止脫隊、旅遊全程配戴口罩。

總統蔡英文今出席台北國際觀光博覽會宣布，「現在正是時候」，為重新爭取國際旅客來台灣做好準備，並相信「觀光產業的黎明曙光」快要來到。蔡英文強調，她已請行政院評估開放邊境時程表，在兼顧防疫和經濟下，做好配套措施，適時開放觀光客入境。

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觀光局長張錫聰日前受訪時表示，攸關入出境觀光的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案已送指揮中心核定並修正中。

觀光局今表示，「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案已完成修正，修正版本週也提報指揮中心審查，邊境開放時間點將配合政府及指揮中心決定。

據悉，「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案採通案性規範，明訂出入境旅客以及導遊領隊人員都要施打疫苗追加劑，PCR檢疫規定配合最新防疫政策；旅行業須留意旅客健康狀況，並要準備口罩和酒精，且需遵守量測體溫等規定，旅行團需團進團出、不能脫隊。

入境旅客來台旅遊，都要全程配戴口罩，用餐時可拿下口罩，並勸導盡量不要交談；旅行業工作人員也都要經過防疫訓練。至於入境、出境禁團令鬆綁時程，將配合指揮中心邊境開放政策搭配上路。

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