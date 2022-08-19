　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

壽司郎廣州店「禁員工說粵語」遭網友出征抵制　公司緊急道歉

▲日本跨國連鎖壽司店壽司郎在中國廣州一家分店早前禁止員工上班時說粵語。（圖／翻身自微博）

▲日本跨國連鎖壽司店壽司郎在中國廣州一家分店早前禁止員工上班時說粵語。（圖／翻身自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

日本跨國連鎖壽司店壽司郎，其廣州海珠城分店近日禁止員工上班期間說粵語，違者會被「嚴格處理」，事件引發大陸網友不滿並揚言抵制。網傳聊天截圖顯示，該店店長在員工群組中稱，「發現上班講粵語的將嚴格處理」、「口頭禪也不行」。

網傳聊天截圖顯示，壽司郎廣州海珠城分店店長在工作群組要求，「發現上班講粵語的，舉報到我這裏，將嚴格處理」、「特別是講粵語的幾個人，再有類似情况發生，直接辭職回家」、「希望構建和諧的團隊，禁止用粵語聊天以及說髒話（口頭禪也不行）」等。

事件傳出後，廣東廣播電視台17日訪問該店員工，有員工說，上班時間不能用粵語和同事交流，但可用粵語和顧客交流。

廣州壽司郎員工禁粵語一事，引起大陸網友熱議，並一度登上微博熱搜。有廣東網友表示抵制，「再也不會去幫襯（光顧）」、「在廣州禁止說粵語，壽司郎可以褶埋（關店）了」、「不尊重本地文化不配在當地開店」。

據《澎湃新聞》報導，壽司郎17日發布聲明稱，公司收到網友反饋之後高度重視，並在第一時間對事件進行核實，目前已對相關人員進行了嚴肅教育，對因內部信息傳遞表述不當引發的爭議和不適，向大家報以誠摯的歉意。

聲明表示，公司從未禁止員工以粵語與客人溝通，鼓勵員工基於自身條件，根據客人語言習慣，進行自由舒適的溝通。但在內部交流中，由於公司員工來自不同地區，為了工作溝通更順暢，建議員工之間以普通話作為首要語言。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

乳牙搖晃難吃飯！10歲男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陸外交部：是美方支持「台獨」，不是中方到美支持阿拉斯加獨立

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

大陸又軍演！渤海黃海南海域實彈射擊　派軍隊「赴俄參加演習」

「學霸正妹」女魔頭二審開庭　自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

長江水位下降　鄱陽湖面積縮水3／4…洞庭湖衛星照瘦成「一道閃電」

西藏赴京Z22列車出現病毒傳染　跨5省市已發現22名陽性感染者　

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

乳牙搖晃難吃飯！10歲男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陸外交部：是美方支持「台獨」，不是中方到美支持阿拉斯加獨立

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

大陸又軍演！渤海黃海南海域實彈射擊　派軍隊「赴俄參加演習」

「學霸正妹」女魔頭二審開庭　自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

長江水位下降　鄱陽湖面積縮水3／4…洞庭湖衛星照瘦成「一道閃電」

西藏赴京Z22列車出現病毒傳染　跨5省市已發現22名陽性感染者　

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

25歲男菜瓜爆菊：洗菜滑倒！　網友看破不說破

老天爺也擋不住！　新娘摔斷腳「騎車滑完紅毯」堅持嫁

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

應徵26K打字員！18歲妹遭綁到柬埔寨陷煉獄

中國高官狂睡多名正妹被曝性愛影像

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

重慶限電　民眾湧入地鐵站「乘涼」

陸協助台人脫困柬埔寨？　國台辦回應

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

陸「學霸正妹」女魔頭二審開庭 自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

「他好像一條狗」吸百萬遊客打卡

成都大限電！下令關戶外廣告照明　紅綠燈也不亮

陸學者：制裁「台獨」含2特殊用意

更多熱門

相關新聞

廣東公車班次大減引眾怒　官方：資金周轉困難

廣東公車班次大減引眾怒　官方：資金周轉困難

廣東省惠州市博羅縣近日有許多民眾投訴公車班次大量減少。對此，博羅縣交通運輸局表示，當地公交企業遭遇經營困難，目前已擬定補貼方案待審議通過。

死魚曝屍廣東海灘！網推論解放軍演習　陸官媒澄清

死魚曝屍廣東海灘！網推論解放軍演習　陸官媒澄清

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　兩派吵翻了

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　兩派吵翻了

壽司郎桃園國際路店7/19恢復營業

壽司郎桃園國際路店7/19恢復營業

關鍵字：

壽司郎粵語廣東抵制

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面