壽司郎廣州店「禁員工說粵語」遭網友出征抵制　公司緊急道歉

▲日本跨國連鎖壽司店壽司郎在中國廣州一家分店早前禁止員工上班時說粵語。（圖／翻身自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

日本跨國連鎖壽司店壽司郎，其廣州海珠城分店近日禁止員工上班期間說粵語，違者會被「嚴格處理」，事件引發大陸網友不滿並揚言抵制。網傳聊天截圖顯示，該店店長在員工群組中稱，「發現上班講粵語的將嚴格處理」、「口頭禪也不行」。

網傳聊天截圖顯示，壽司郎廣州海珠城分店店長在工作群組要求，「發現上班講粵語的，舉報到我這裏，將嚴格處理」、「特別是講粵語的幾個人，再有類似情况發生，直接辭職回家」、「希望構建和諧的團隊，禁止用粵語聊天以及說髒話（口頭禪也不行）」等。

事件傳出後，廣東廣播電視台17日訪問該店員工，有員工說，上班時間不能用粵語和同事交流，但可用粵語和顧客交流。

廣州壽司郎員工禁粵語一事，引起大陸網友熱議，並一度登上微博熱搜。有廣東網友表示抵制，「再也不會去幫襯（光顧）」、「在廣州禁止說粵語，壽司郎可以褶埋（關店）了」、「不尊重本地文化不配在當地開店」。

據《澎湃新聞》報導，壽司郎17日發布聲明稱，公司收到網友反饋之後高度重視，並在第一時間對事件進行核實，目前已對相關人員進行了嚴肅教育，對因內部信息傳遞表述不當引發的爭議和不適，向大家報以誠摯的歉意。

聲明表示，公司從未禁止員工以粵語與客人溝通，鼓勵員工基於自身條件，根據客人語言習慣，進行自由舒適的溝通。但在內部交流中，由於公司員工來自不同地區，為了工作溝通更順暢，建議員工之間以普通話作為首要語言。