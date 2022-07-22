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壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網：1人1碗！兩派吵翻

▲壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　他直擊PO網！風向超意外。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲兩人自備泡麵。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」深受台人喜愛，一名網友日前用餐時，發現有人不僅帶外食，更大剌剌地用桌邊水龍頭「解鎖隱藏版菜單」。畫面一出，有的人忍不住嘲諷，但也有許多網友不以為意，反過來吐槽「店家都沒說話了，住海邊嗎？」

網友昨在「爆廢公社」發文直呼，「壽司郎居然有隱藏版菜色，只需熱開水就能食用，一人吃一碗，感情呷美ㄙㄨㄚˋ。」

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當時，那對男女點了握壽司、軍艦壽司和薯條等，同時自備泡麵和飲料，看在眼裡的原po，後來忍不住將兩人爽嗑泡麵的一幕拍下，不過她也坦言，店家沒有禁帶外食。

對此，一派網友搖頭表示，「臉皮真夠厚」、「我看過拿一盤之後，只吃薑片的阿桑」、「孩子，記得在家吃飽了再去吃壽司吧！這樣子真的不好看啊」、「自帶泡麵還有飲料應該要罰錢」、「尊重店家...很多人已經忘記什麼是尊重了」。

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

不過也有很多人持不同看法，直言「有拿餐不錯了啦，是不是沒看過在便利商店吃便當還沒買東西的」、「搞不好人家突然想吃泡麵配壽司」、「麥當勞的乞丐群才恐怖吧」、「他不是還有點壽司？而且如果不能吃泡麵也是店員勸阻啊，你是住海邊嗎」、「其實真的不干你的事，我覺得隨便偷拍人家也不是多光彩」。

還有網友開玩笑說，「知道以後怎麼吃飽了嗎」、「我怎麼都沒想到」、「這是高手啊」、「泡麵配壽司感覺很讚耶」、「壽司郎會不會以後轉盤上就會出現泡麵」、「我每次都用這招撐過月底，如今被公開了」、「省錢的好辦法，泡麵這一碗吃下去可以省個2、300元」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人了」。

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