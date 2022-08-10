死魚曝屍廣東海灘！網推論「解放軍演習」笑歪：炸魚　陸官媒澄清

▲廣東海灘上出現大量死魚。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍近期在台海發動軍演！社交媒體近日瘋傳，因演習致大批死魚曝屍廣東海灘。有網友笑歪稱，「沒嚇倒灣灣，但收穫了很多海鮮。」不過，大陸官媒今（10）日發文澄清，網傳的死魚曝屍圖是去年拍攝，絕非因解放軍演習而炸魚致死，更與軍演無關。

據《澎湃新聞》報導，8月4日晚11時，推特上有用戶PO出一則顯示大片魚死在沙灘上的影片，暗指這是解放軍演習後果。次日，微博上也有同樣影片瘋傳。

微博帳號「躲貓貓3.0」分享大批死魚曝屍海灘的照片，配上圖說，「演習的戰果累累，沒嚇死美帝，也沒嚇倒灣灣，但收穫了很多海鮮。」也有網友諷刺，「炮仗震的？」

▲左為此前瘋傳影片，右為此次。（圖／翻攝自澎湃新聞）

報導闢謠稱，原影音去年就已經在社群網站流傳。2021年11月9日推特用戶「新聞看點」發文稱，「11月6日，廣東惠州雙月灣沙灘上驚現大量死魚。視頻顯示，大量死魚被海水沖上沙灘，白花花一片。」

報導指出，去年11月6日，「新京報我們視頻」也曾對此展開追蹤調查，當時惠東縣自然資源局工作人員表示，死魚並非由寒潮導致。

報導還強調，截至發稿，雙月灣出現大片死魚的原因尚不明晰。

根據廣東海事局發布的航行警告，自上月28日起，解放軍陸續在廣東汕尾、瓊州海峽、南海大萬山島與雷州半島軍演。而之前解放軍4日至7日的圍台軍演，最受矚目的飛彈試射僅發射11枚。