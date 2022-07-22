正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯　網全笑了：男人是誠實的

▲正妹開車上路，鄰車3男目光緊貼。（圖／翻攝自微博）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

等紅燈時有些人只看著前方車潮，有些人可能左右看看四周景色，這時說不定會有「意外的驚喜」。大陸一名女子與正妹閨密駕車出遊停紅綠燈時，竟意外發現鄰車3名男子的眼睛，竟都不約而同地往閨密猛盯。她也將這一幕拍下上傳網路，掀起了不少網友討論。

據陸媒《網易》報導，廣東佛山一名女子與長相漂亮的閨密一同駕車出遊，由閨密駕車。在停紅綠燈時她往閨密方向一看，竟發現鄰車的車上有著3名男子，而3男的目光竟都緊盯著正妹閨密看，被發現也完全不害羞。





▲鄰車3男在停紅燈時「眼神洗禮」正妹。（圖／翻攝自微博）

從照片中可見，開著LEXUS的閨密發現3名男子的目光後，便不斷捂著額頭尷尬的笑著，但3名男子卻仍目不轉睛的盯著她，不知是否是閨密真的「魅力無法擋」，連發現有人在拍照也沒打算收回目光。該女子也透漏，「閨蜜是位搞笑女，結果平時大剌剌、心理素質很硬的她也被盯得不好意思了。」

▲女子被盯得尷尬。（圖／翻攝自微博）

有趣的一幕逗樂不少人，許多網友都表示，「果然男人看到正妹都會變回男孩」、「男人是誠實的」、「幾個傻屌，看得女生怪不好意思」、「說不定是在看車美呢」、「看車感覺就不是一路人」、「緣分來了，可以嘗試著聊聊，或許能夠收穫一段美好的愛情故事」、「我上次也遇到這種情況，隔壁車道上的男子一直盯著我看，看得我怪不好意思的，總感覺怪怪的，隨後把車窗拉上了」、「是不是輪胎沒氣啦？上次我也被看一路，結果是輪胎」、「這三男看起來真奇怪」、「盯著人看其實有點沒禮貌～」。