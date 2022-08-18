去台北是去哪？他曝5種人答案...網笑：一個台北各自表述

▲對於「去台北」五種人有五種不同的答案。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近日網路上流傳著一張梗圖「台北到底在哪裡？」內容點出當外國人、中南部人、新北人、台北市人說出「去台北」時，究竟是要去台北哪裡，梗圖引上萬網友點讚，上千則留言，網友直呼中肯。

律師事務所經營的粉專「雷丘律師就決定是你了」，時常在臉書分享有趣的圖文或是法律相關知識梗圖。昨（17日）他便分享了一張「外國人、中南部人、新北人、台北市人以及律師們」若說出「去台北」分別是指去台北哪裡的梗圖，內容精確指出，當這5種人說要「去台北」時，究竟是要去哪裡。

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▲當這5種人說要「去台北」時，究竟是要去哪裡。（圖／翻攝自雷丘律師就決定是你了臉書）

首先是在飛機上的外國人，若他說要去台北，那他們去的地方其實是「桃園國際機場」。第2種則是中南部的鄉親，當他們說要去台北，那他們去的地方其實是「台北市及新北市」，因為對於中南部的鄉親來說，台北市跟新北市都是「台北」。第3種是當新北市人說要去台北時，那他們去的地方是台北市的12個行政區域。

第4種則是當台北市人說要去台北時，通常指的是「台北車站」附近。最後一種則是，若律師們說要去台北，一定是要去「台北地方法院」。粉專也在留言區幽默表示，「新北人：都是台北不要分那麼細。台北人：誰跟你都是台北？」

風趣的梗圖一出引上萬網友點讚並幽默回覆，「出了台北市都是南部」、「一個台北，各自表述。」、「我朋友住林口，每次說自己家在台北都被質疑。」、「我以為說的去台北都是西門町」、「我南港人 去基隆路以西 都會說去台北」、「台北人說要出國其實是要去天母」、「內湖人+1說要去台北＝台北車站」、「板橋人不會，板橋人都是說板橋，不會說台北，也不會說新北」、「我去台北、苗栗還有花蓮，都說是要出國」、「宜蘭人的宜蘭跟外地人的宜蘭也不一樣」。