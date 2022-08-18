黑吃黑爆街頭擄人關摩鐵！小黃司機驚悚直擊　警1hr破門抓5煞

記者陳雕文、黃資真／新北報導

新北一名43歲李姓男子於本月15日，趁陳姓男子不注意，竊走對方家裡藏有的安非他命和2萬元，陳男發現後，於昨（17日）晚間9時許當街將李男上銬押上車，囚禁於中和某汽車旅館。一名計程車司機目擊全程立刻報警，警方也於1小時後破門攻堅，將現場一共5名嫌犯全抓起，5人除了依私行拘禁等罪送辦外，李男也依毒品、竊盜罪移送。

▲新北中和有嫌犯當街將男子強押上車，小黃司機直擊全程後立即報警。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

中和分局17日晚間8時許獲報，一名計程車司機於大馬路上直擊有人被強押上車，警方趕抵現場後未發現可疑人車，經調閱監視器才發現確有此事。

警方隨即組成專案小組，同步發動線上警力實施攔截圍捕，根據該自小客車的行車動向，於同日晚間9時許在中和區某汽車旅館門口發現該車輛，立即喝令駕駛停車，30歲馬嫌坦承被害人被關押在旅館內。

▲警方獲報在1小時之後，破門進入旅館房間，順利逮到5名嫌犯。

警方立即部署警力，於晚間9時25分破門進入房間內實施緊急搜索，發現被害者李男（43歲）被囚禁在內，另有犯嫌陳男（28歲）、柳男（32歲）、林男（31歲）、鄭男（33歲）共4人，並於現場查扣空氣槍1把、鋁棒1支、西瓜刀1支等證物，車內查扣二級毒品安非他命45.4公克、大麻12.8公克。

初步調查，起因是被害者李男於8月15日前往陳嫌在板橋的住處，偷走50克安非他命、現金2萬元，陳嫌發現後決定給他一點教訓，才找人來將李男抓走並囚禁。

經訊問後，5名嫌犯依私行拘禁、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌移請新北地檢署偵辦；遭囚禁的李男也依毒品、竊盜罪嫌移請偵辦。

▲警方於犯嫌車內查扣二級毒品安非他命45.4公克、大麻12.8公克。

▲現場查扣空氣槍1把、鋁棒1支、西瓜刀1支等證物。