台大逆子為買毒弒母！砸頭掐頸後倒頭大睡　判決逃死原因曝

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆一家報關行的32歲王姓小開，擁有台大高學歷，雖然已取得報關行股權，但仍為了將股權賣給母親換取330萬元，兩人多次發生爭執，2021年7月9日凌晨3時，王又縱火燃燒母親房門外毛毯，母親被嗆醒後逃出房門，他竟持空氣清淨機重擊老母，再以雙手活活掐死。基隆地院近日審結，考量他患有精神疾病，應予以治療，而犯後無悔意，依殺害直系血親尊親屬罪判王男無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，基隆市某船務報關行負責人的60歲王母（許婦），與32歲兒子王男共同持有公司股份；過繼給王男3300股，許婦則持有1700股。染有毒癮的王男，因缺錢花用，把部分持有的股份，以330萬元價格賣給母親，但母親怕他把錢拿去購買毒品，堅持不肯，兩人多次發生爭執。

▲王男缺錢買毒、竟縱火嗆醒母親，再持空氣清淨機猛砸頭後，用雙手活活掐死。（圖／記者郭世賢翻攝）

2021年7月9日凌晨3時，王男吸食安非他命後，又找母親想討論賣股一事，住在報關行4樓的王母早已入睡並反鎖房門，他竟在母親臥房外，以蠟燭燒羊毛毛毯、鞋子縱火逼母親出來。

王母被臥房門下空隙飄進的濃煙嗆醒，持手機攝影蒐證並開門，拍到屋內滿是濃煙與王男的身影，王男怒不可遏，隨即持空氣清淨機、數位溫度計重擊母親頭、臉、胸與背部，王母不支倒地，她的頭、胸、腹部等多處，受有嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血。

此時，殺紅眼的王男，竟親手掐住養育他32年的母親的脖子，導致引發母親中樞神經衰竭，當場死亡。隨後將母親已蒐錄到他身影的手機丟進廁所馬桶，意圖滅證。

▲王男竟親手掐住養育32年的母親的脖子，致引發母親中樞神經衰竭，當場死亡 。（圖／記者郭世賢翻攝）



直到上午8時許，江姓員工上班時發現大門深鎖，連絡王男哥哥從新北市蘆洲住處趕來開門，上樓赫見老母倒臥血泊，氣絕多時，警方逮捕還在屋內呼呼大睡的王男，並找到被王丟進馬桶內的母親的手機。

可怕的是，王在冷血殺母後，竟在臉書寫著「在殺人」， 還PO文「我媽媽死了」，喪心病狂讓人不寒而慄，而檢察官調查後，依殺害直系尊親屬罪將王起訴。

法院審理後，認為王男對母親下手凶殘、罔顧人倫，始終未坦承犯案，毫無悔意；但考量精神鑑定後，患有被害妄想等精神疾病，鑑定人建議應接受治療，並非真正完全泯滅人性，依法減輕其刑，雖直系血親尊親屬犯殺人罪，應加重其刑二分之一，但死刑、無期徒刑部分，依法不得加重，因此判王男無期徒刑，褫奪公權終身。