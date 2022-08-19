「熱帶大陸氣團」來襲！　2地區恐熱到破紀錄

▲週日起受到「熱帶大陸氣團」影響，台灣可能創下最高溫記錄。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天全台晴熱，花東縱谷上看38度，週日起受到曾在華中創歷史高溫的「熱帶大陸氣團」邊緣影響，全台會進入極端高溫氣候，有機會挑戰今年最高溫的紀錄。另外，根據最新觀測資料顯示，下週日（21日）台灣東南方有「熱帶低壓或颱風」活動的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(19、20日)兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫約在38度，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

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▲5縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日恆春半島仍有局部短暫陣雨的機率；各地區氣溫：北部24至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至38度。氣象局針對台東縣地區，花蓮縣縱谷發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。

下週日至週二(20至23日)在華中創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其又乾又熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區。各地「晴朗酷熱」，氣溫逐日升，下週一、二北部及東半部將出現「極端高溫」，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；要特別注意防曬、防中暑。下週三、四(24、25日)「熱帶低壓或颱風」或其外圍影響，台灣附近水氣增多，但各地受影響的程度，模式仍在調整。

▲左圖：今(19日)晨4時真實色雲圖料顯示，菲律賓東方熱帶雲簇醞釀發展中。右圖：最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下週三(24日)「熱帶低壓或颱風」接近巴士海峽，但不確定性範圍很大，橫跨台灣東部海面、台灣至呂宋島；日本東南方海面另有一個颱風。

下週日(21日)台灣東南方有「熱帶低壓或颱風」活動的機率，大致往西北移動；下週三(24日)接近巴士海峽，但不確定性範圍很大(橫跨台灣東部海面、台灣至呂宋島)；且各國模式模擬結果存有不小差異。故是否成颱？何時成颱？是否會進入台灣的警戒範圍？皆為持續觀察的重點。