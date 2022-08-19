熱到入夜！週日後飆極端高溫「恐破41度」　下週三後變天降溫

記者李姿慧／台北報導

酷夏炎熱，氣象局今(8/19)對5縣市發布高溫燈號，部分地區熱到入夜，未來幾天有機會破高溫紀錄。天氣風險公司表示，下週二(8/23)前各地典型夏季天氣，上午炎熱，午後局部雷陣雨，週日(8/21)後各地溫度升高一級，會有逾38度極端高溫，下週三(8/24)後可能變天，降雨增多，溫度可望下降。

▲未來幾天將出現極端高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

氣象局今對5縣市發布高溫燈號，氣象局表示，今中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。宜蘭縣地區橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，也有36度高溫可能。

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三立氣象專家吳德榮也提醒，下週日至下週二在華中創歷史高溫的「熱帶大陸氣團」，又乾又熱空氣逐漸從東海流出，台灣受邊緣影響，午後雨減少，各地晴朗酷熱，其中下週一、週二北部及東半部將出現極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率。

由於今年7月下旬氣象局在花蓮曾測到41.4℃高溫，刷新今年高溫紀錄，未來幾天極端高溫是否會再破41度，須小心留意。

▲氣象局針對東部和南部5縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

天氣風險公司分析師吳聖宇則表示，今隨著台灣附近低壓擾動逐漸離開，太平洋高壓勢力向西推展，天氣會比昨天穩定一些，各地上午大致為晴到多雲天氣，雖然午後在西半部地區仍會有熱對流雷雨發生機會，但是整體降雨的範圍會更往山區集中一些，雨勢也會比較小一點，因為風向變化的關係，熱對流發生的區域將會比較偏向中部、北部一帶，前幾天一直大雷雨不斷的南部地區可望稍微喘口氣。

此外，今各地溫度依然偏高，高溫普遍可到34到36度，部分地區可能到37度或以上，午後雷雨減少之後，有些地方可能一整天到入夜溫度都持續偏高。

吳聖宇指出，週末期間(8/20~8/21)高壓中心持續往台灣方向推展，一直延續到至少下週二(8/23)預期各地均為典型的夏季天氣，上午晴朗炎熱，午後山區有局部熱對流雷雨，平地部分下雨的機會更進一步降低，安排假期活動應該是蠻適合的，不過要前往山區活動的話還是要留意午後的天氣變化情況。

溫度則會更為升高，週日(8/21)開始高壓中心來到台灣附近，高壓下沉增溫作用配合大陸上有暖熱空氣往台灣移動，各地溫度可能會再往上升高一個等級，甚至有局部極端高溫38度或以上機會。

吳聖宇表示，下週三(8/24)後可能逐漸受到南方擾動接近的影響，預期天氣會有些變化出現，降雨機會漸增多，溫度也可望下降一些，不過擾動發展的情況以及真正影響的程度如何仍有待觀察，週末期間應該會逐漸趨於明朗。