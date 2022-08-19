直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

記者邱中岳／台北報導

國人陸續被詐騙集團利用高薪前往柬埔寨打工，但如果不堪使用就會被當人球轉賣淪為「豬仔」，甚至還傳出有人被凌虐、毆打，還有女子慘遭性侵，由於媒體持續報導，執法單位也加強查緝，使得前往柬埔寨的國人數量已經明顯減少，有目前還在當地的民眾，拍下在柬埔寨金邊街頭的景象，他描述「目前柬埔寨金邊很少看到台灣人，都是其他國家的人在活動」。

台灣華人德州撲克競技協會在18日一早，率領20多人要飛到柬埔寨金邊，參加全球撲克競技最大賽事──「WPT世界撲克巡迴賽」，並且由台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄帶領前往，戴表示，下飛機之後，除了同班機之外都沒有遇到台灣人。

▲前往柬埔寨的台灣人，在機場幾乎看不到台灣人的身影。（圖／讀者提供）

戴興雄接受《ETtoday新聞雲》越洋採訪時說：「以往到柬埔寨都會看到很多台灣人、中國大陸籍人士，但因為台灣爆發豬仔囚禁事件，政府也大力關懷前往柬埔寨的民眾，導致出境柬埔寨人口變少，以及中國大陸官方打擊詐欺、博弈，據悉中國大陸的博弈、詐欺相關產業已逐漸移往杜拜。」

戴興雄也透露，有澳門朋友在2018年於柬埔寨金邊、西港購入房產，因為當時博弈業盛行，幾乎都還沒轉移，連帶房價也跟著漲，雖然不願意透露購入價格，但是4年來非但沒有漲，甚至慘賠4成。

戴興雄告訴記者，台灣人目前前往柬埔寨幾乎沒有人，當天一起出發搭機的台人僅28位，在柬埔寨的國人也錄下機場鮮少可以看到台灣、中國大陸的旅客進出，幾乎都是其他國家的人，似乎不受影響。

另外，柬埔寨當地以台灣、中國大陸命名的超商很多，可見之前大批台灣、中國大陸籍的人士前來柬埔寨，但現在商店依舊在，但台灣受到「豬仔事件」影響沒人前往之外，中國大陸也受到疫情影響，前往柬埔寨的人也變少，這些商店的生意也受到影響，街道上也很少見到台灣人。

▲台人在柬埔寨被當豬仔轉賣，柬埔寨當地以台灣、中國大陸命名的超市前的街道也幾乎沒人。（圖／讀者提供）

台灣警方從數月前開始，接獲有國人被賣到柬埔寨打工，最後淪為「豬仔」被人轉賣，陸續從柬埔寨營救國人返台，並發現前往柬埔寨的人，都是被詐騙集團開出的「優渥條件」吸引，在高薪的利誘之下才前往柬埔寨打工。