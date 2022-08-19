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柬埔寨詐騙「為何只盯上台灣人？」 他曝：擁有天生1技能

▲▼柬埔寨西港。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨西港是「西哈努克港」的簡稱。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／劉維榛報導

柬埔寨「西港」原本只是純樸漁村，如今成了黑幫煉獄、詐騙販毒的代名詞。對此，許多人質疑，為何柬埔寨詐騙「只盯上台灣人？」原因就是台人會講中文。有知情人士揭密，由於中國嚴打跨國詐騙，導致柬埔寨會講中文的人才驟減，因此台灣人在當地很熱門，猶如行走的黃金。

回到2016年，柬埔寨複製中國改革後建立的經濟特區，便選定西港進行招商投資，加上一帶一路推動，大量陸資賭場湧進，也帶動房地產，同時黑幫勢力蠶食鯨吞當地，更夾雜貪腐與詐騙暴力，有的賭場掛著合法牌照，卻是暗地非法洗錢。

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臉書《頭條揭密》指出，西港也有「小深圳」之稱，賭場遍地開花後，據統計光是2年就湧入50萬大陸人追夢掏金，就連在微博有影響的網紅都喊話，「賣掉深圳的房子，前進柬埔寨！」繁華與黑幫共生膨脹過快，2019年竟爆發未完工樓房崩塌，柬國當年8月則下令禁賭令，加速博弈業崩盤，連帶衝擊房市。

黑幫為了爭奪利益，以高薪誘騙涉世未深，或缺錢的年輕人來進行網路詐騙，看著釣餌上鉤後，黑幫反過來向家屬勒索高額贖金，甚至有的付錢了，最終仍被割取器官。據悉，2021年被爆出來的，有53名中國人被殺害，就怕檯面下還有數不盡的冤魂。

本站報導，一名22歲男子6月赴柬埔寨打工，8月3日其家屬收到通知說他因吸毒死亡，悲憤的是，馬男過去沒有吸毒習慣，而且家屬收到的遺照只有拍到頸部以上，讓他們質疑馬男器官已遭販賣，希望政府能協助運回遺體，並協助調查死因。

▲▼柬埔寨西港。（圖／記者許靖騏攝）

▲西港海岸明媚，如今人人畏懼。（圖／記者許靖騏攝）

一位不願具名的民眾Hank也向《東森新媒體ETtoday》爆料，台人在柬埔寨「熱門」原因，就是因為擁有「中文聽說讀寫」技能。他指出，西港90%都是詐騙，詐騙手法百百種，有分「狠、溫柔」。他進一步透露例如「快殺」，當中方式有交友裸聊、其中一種是以「找工作」進行詐騙，受害者應徵遊戲測試員，得有門檻，要先存1000至2000元台幣，接著「再見掰掰」接續再騙下個人，也因為這方法需要快、狠、準，因此得聘用很多人，也成柬埔寨詐團缺人原因。

再來就是「金聊」，需花時間培養信任度噓寒問暖，接著以投資話術循序漸誘，當肥羊上鉤，一騙都是上千萬台幣左右。

Hank不諱言說，大肥羊們就是大陸人！他解釋，過去在柬埔寨淘金還是以大陸人居多，他們詐騙國內同胞，但隨著大陸嚴打跨國詐騙，導致陸人赴柬埔寨打工困難度大幅增加，因此會講中文的人才也瞬間少許多，導致詐騙集團就把歪腦筋放在台灣人，也成台灣豬仔在柬埔寨富有價值的因素。

他也表示，阿榮到西港時，詫異發現同事竟有印度人，而且都用google翻譯成中文，就是因為受騙對象就是大陸人、新加坡人等，因此會講中文的人在柬埔寨根本是「行走黃金」；至於販賣器官，他猜測「豬仔」應該是不會詐騙也不會電腦打字等什麼技能都不會，因此成「廢豬仔」，最後只能賣器官。

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