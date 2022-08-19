藍委機場阻撓航警帶人辦案　黃明昭大動作開記者會：深感遺憾

記者邱中岳、黃資真／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日自柬埔寨返抵國門，救回一名遭賣到柬埔寨的19歲男子，就遇到航警大陣仗想把人帶走，遭藍委轟航警「搶人搶績效」。今（19）日警政署召開記者會表示，所有過程合乎法律程序，「對於被阻撓深感遺憾」。

▲國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷18日護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

3名藍委15日以國會外交名義飛往柬埔寨，於3天後救回一名受騙的台籍青年，一行人下機後航警希望將被害人接走偵訊，但被害人並無意願，三名立委於登機門與員警爭執，要求員警尊重被害人意願，因此現場發生立委與警員的言語衝突。

黃明昭今日召開記者會說明，航警局18日前往機場基於行警察職權、依法對於受騙國人進行人口販運被害人鑑別程序、詢問被害情形並釐清案情，以及因多起案件已查知有國內幫派組織涉入，為保護被害人人身安全之必要，欲於被害人進行訊問、保護等必要之辦案程序，並協助其儘速完成檢疫，所有過程合乎法律程序（人口販運防治法第11條及刑事訴訟法第230、231條），對於被阻撓深感遺憾。

▲警政署長黃明昭。（圖／記者邱中岳攝）

不過，近日偵破人口販運案件20件67人中，22人裁定羈押，其中4件5人具有幫派背景，黃明昭宣布即刻起由檢警合作，全力進行幫派掃蕩，目前已掌握42團，是否皆涉及人口案，掃蕩以後會加以釐清。