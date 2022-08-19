買晚餐掏100元「店家嫌錢髒」拒收！網曝1原因挺店家：我也不收

▲買晚餐結帳時，店員嫌錢太髒拒收現金。（圖／翻攝自爆怨公社）

實習記者李鎮宇／綜合報導

一名網友提到，買晚餐時拿2張百元鈔票付款，卻遭店家拒收，理由竟是紙鈔太髒，隨後還遭店員回「能用其他方式付款嗎」，他感到十分不解，認為是錢就應該要收。對此，不少網友認為店家拒收很正常，並提出要將心比心、換位思考，不過也有人認為沒什麼「這個我會收，只是染色了而已」。

該名丁姓網友在臉書社團「爆怨公社」發文，買晚餐時拿200元現金結帳，結果店員嫌紙鈔太髒拒收。隨後，原PO表示身上沒有其他現金，只剩下2張百元鈔票，結果店員竟回「能用其他方式付款嗎」，令他感到傻眼。他補充，這張百元紙鈔是搭計程車時司機找給他的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此文一出引發討論，許多網友力挺店員，紙鈔有毀損應該要去銀行換，店家拒收很正常，並認為要換位思考，如果是自己收到這樣的錢，也會向店家反應要換錢，「店員收到的錢，如果有問題她們要賠的，有顧慮是正常的」、「主要是他收了也不好找錢給下一位吧」、「有時候店家收了反而找出去被客人拒收，所以還是拒絕接受太誇張的錢幣比較好」。

但還是有支持原PO的留言，「明明是國家發行的錢誰管你乾淨還髒，能用就可以收」、「這個我會收，只是染色了而已」、「如果是真鈔我會收，反正都要去郵局銀行，到時候在換或存就好了」。也有人打趣道，「驗鈔機過得了就一定要收」、「髒錢真的不行，難怪需要洗錢」、「去娃娃機兌幣機換零錢，順便捧場一下」。