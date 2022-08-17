柬埔寨成詐騙天堂原因曝！他發勸世文：落地被要求「這件事」快跑

▲因涉嫌網路詐騙，2017年柬埔寨驅逐多位嫌疑人從金邊國際機場離開。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期柬埔寨詐騙相關報導頻發也因此引起社會關注，隨著柬埔寨詐騙被揭穿，可能會造成柬埔寨詐騙是突然爆發的錯覺。有位聲稱曾在柬埔寨工作的李姓網友，日前在網上逐一說明在柬埔寨實際生活狀況、柬埔寨真正激增人蛇集團原因、柬埔寨國內與國外的政治狀況及令人驚恐的活摘器官事件等。他建議國人，到柬埔寨最好抱團行動，護照隨身收好，頂多落機辦團籤時收一下，若出關還要求拿走，就應該要直接拒絕，不然就根本別出機場、直接大鬧快逃回。

李男在臉書社團《爆怨公社》發表關於「柬埔寨誘騙」的個人見解，他表示曾在金邊工作，近2年因疫情原因沒繼續在那工作。據他所知的西港經濟，是從2016年開始起飛，原因是該港口逐漸轉變為主要貿易港，當時華人很少見反倒是有許多白人觀光客。

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中國自2013年開始在柬埔寨投資，2國之間曾簽署多項合作協議，包括資助多個大型基建項目，2016年因中國「一帶一路」經濟合作戰略，大量中方資金湧入柬埔寨，許多線上博弈業務也隨之而生。李男指出，西港並不是因為疫情爆發，才轉型為誘騙，而是因2019年柬埔寨首相洪森頒布的「禁賭令」所引起。

此前西港有大量中國人居住，靠著賭博做殺豬盤，誘騙人玩線上博弈，在這非常賺的情況下根本不會考慮轉型，直到柬埔寨不再發放合法賭博牌照，引得大量華人離開柬埔寨。禁賭令使當時的西港變得非常混亂，「中國人騙中國人」狀況頻發，常有中國人因錢被腰斬、身首異處。

除了柬埔寨祭出的禁賭令，中方自2020年起，積極打擊網路賭博、虛擬貨品及洗錢等犯罪行為，博弈產業受雙重打擊之下，檯面上的博弈產業逐漸消失，而檯面下的產業卻逐漸轉型為詐騙。李男透露，中國不是因為疫情才阻止中國人出境到柬埔寨，而是要求必須要有文件證明有合理需求，才能前往柬埔寨。

以往詐騙集團背後多為中國籍金主，需仰賴大量中國籍員工運作，但轉型後的集團缺少中國人，李男表示園區在無人可用的情況下，開始誘騙其他華人前往。他強調並不是只有台灣華人被盯上，但凡是華人都會被盯上。而台人被誘騙去園區從2021中秋節後就開始出現，有台灣人開價2500美元的電腦維修員誘騙台灣人前往，有些被騙的台人本身就知道自己過去要做什麼，但萬萬沒想到會被關起來當狗。

關於器官移植，李男表示因柬埔寨的環境，「換成是你你也不敢在那邊換身上的任何零件」，可能器官移植手術完成沒多久就會因感染不治身亡，因此器官移植這項業務才會被轉移到海外，之前瘋傳的影像其實是疫情爆發時的俄國停屍間。

柬埔寨內部是軍權大於政權，園區背後有軍隊當靠山，因此找警察沒用。就算遭到國際抨擊，李男表示「美國譴責之後得到的回應，也只是副總理跳出來喊幾句辯白」，由於西港其實是中國經濟特區，因此他覺得除非是中方出面「嚴厲禁止」，否則不會有任何改善。

對於生活情況，他表示正常生活其實很舒適的，當地人對台灣人友善，真正有問題的是政府腐敗、收賄問題，因此沒有必要指責柬埔寨的平民，「因為他們可能連幫忙說話都會被關」。

原PO建議國人到柬埔寨最好抱團行動，護照隨身收好，頂多落機辦團籤時收一下，若出關時還要求拿走，就應該要直接拒絕，不然就根本別出機場、直接大鬧。最後他提到，現在很多人會去早就知道是做詐騙，否則就是真的笨，對他們沒有用處，「那你的歸宿就是去海外拆零件（器官強摘）」。

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