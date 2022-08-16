奧客霸占櫃檯講電話嗆：動三小　拆除工「秀2根」秒讓他閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

一名拆除工15日在臉書PO文抱怨，到超商買東西時遇到一名年約20多歲的年輕人，結完帳竟然還站在櫃檯講電話，東西也不移到旁邊，店員伸手幫忙還被嗆「動三小，不要動我的東西」，他出面勸阻也挨嗆「靠北」，一氣之下乾脆把隨身攜帶的大槌子和撬棍直接扛到肩膀上，並冷冷瞪了一眼，對方這才趕快裝好東西離開。

▲原PO抱怨在超商遇到霸占櫃檯的奧客。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，15日早上要去上班時，順便在超商購買一些物資，因為是上班時間，排隊等待結帳的人很多，一名年約20多歲的年輕人結完帳後，就站在櫃檯前慢慢裝東西，完全沒有讓出一些空間方便後面的客人結帳，裝到一半手機的LINE通話響起，竟然還站在原地講起電話，東西也乾脆不裝了。

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原PO說，店員見狀想幫忙把年輕人的東西移到旁邊，結果一碰到就被嗆「動三小，不要動我的東西」，剛好他是下一位要結帳的客人，於是上前勸阻「可以請你站旁邊一點講電話嗎？後面很多人要結帳」，沒想到也被嗆了一句「靠北喔」。

原PO坦言，當下覺得很傻眼也很生氣，乾脆一把將隨身攜帶的拆除工具大槌子和撬棍扛到肩膀上，一句話都不說，只是冷冷瞪著年輕人，對方見狀馬上乖乖裝好東西，健步如飛地走了，「現在的人是怎樣？你的時間是時間，別人的時間都不是時間嗎？你講電話還要擋著不讓後面客人結帳是哪招？」

文章公開之後，許多網友紛紛留言大讚原PO霸氣，「請支援輸贏」、「遇到瘋子要比他更瘋」、「這種人真的很煩，還有站在那邊慢慢整理錢包的人也很煩」、「回他，『請節哀，但還是要麻煩讓讓，不然怕等等連媽媽都要靠下去』」、「有年終獎金了」、「排隊的人發聲一下，這種人就縮了」。