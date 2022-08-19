寄杯單放2年想換咖啡！遭副店長拒「新老闆會虧錢」　妹子怒打客服

▲許多超商或是店家都會推出咖啡寄杯的活動。（圖／取自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

每天一杯咖啡似乎成為許多通勤族的上班習慣，有些超商也會趁勢推出寄杯活動，讓消費者更便利。然而，日前一名女網友從皮包裡拿出一張兩年前的咖啡寄杯單，準備兌換時卻遭到副店長擺臉色，「錢都是舊老闆拿走的，像妳們現在來換，我們新老闆都要虧錢，這樣很不公平」，甚至還不給她兌換，讓她氣憤表示，「你們新老闆很可憐，難道我們消費者就該自認倒霉嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，常在家裡附近的全家消費，兩年前因店員拜託，購買了紙本寄杯，但因平常習慣用手機兌換，所以一直放在長夾中，有天心血來潮想去換掉紙本的，結果副店長一看到，臉就垮下來說，「這個妳要趕快來換，我們現在已經換老闆了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO反問對方「所以呢？你們現在不是全家嗎？」這時只見副店長回說，「我們是全家沒錯啊，但是這個錢都是舊老闆拿走的，像你們現在來換，我們新老闆都要虧錢，這樣很不公平」，說完還是持續碎唸，雖然讓原PO一肚子火，可是想說算了，再換完一杯就好。

▲女網友拿著一張兩年前的寄杯單要至超商進行兌換。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到過沒幾天，她要去換最後一杯，又遇到同一位副店長，這次對方卻說，「這個我不知道可不可以換，要打電話問一下」。氣得原PO打電話給客服，結果客服表示紙本兌換是單店活動，客服無法介入，須請區域主管處理。對此主管表示，後續會加強員工訓練，收據也可以兌換。

貼文一出，網友紛紛傻眼，「新老闆很可憐，當然消費者也是，不是你損失就要新老闆賠錢」、「新老闆確實很可憐，我同情你，但還是要換拿鐵一杯給我，謝謝」、「管他有沒有換老闆，要承接一家店就要有心理準備承擔未知的損失」、「買的時候有說無期限放，只要店還在當然可以換」，也有人笑說，「兩年前的還在喔？真的很厲害」、「2020年的，年代久遠耶」。