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嚴禁家具留指紋！潔癖哥「34條極致家規」超震撼：配色只能紫+白

▲嚴禁家具留指紋！潔癖哥「34條極致家規」超震撼：配色只能紫+白。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲家具和居家用品只能紫色和白色。（圖／翻攝自爆料公社官網）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友對居家生活、環境力求完美，於是訂出34條家規，包括回家後要立刻洗澡、床鋪只能躺不能坐、家具用品非必要不得碰觸，而且配色只能紫或白。對此，網友們全看傻，忍不住狂問「你老婆呢？還活著吧！」

網友在「爆怨公社」提到，自己是個極度要求完美的人，於是訂出許多家規，「父母都抱怨，我這個人太離譜，說我能娶到太太算是奇蹟！想知道如果我的個性就是如此，多數女性是否無法接受？另外，我想抱怨的是，應該是別人太髒太隨便，而不是我太龜毛吧？這地球上應該不只我這樣吧？」

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原PO所列家規如下：

1.進家門後，要立刻在落塵區脫下外出鞋，並換上一雙拋棄式居家拖鞋，因為出門後襪子和腳就會髒。

2.進門後需立刻到洗手間把手洗乾淨，才能觸碰門的把手，其餘地方都不準碰。

3.把手洗乾淨後，請立刻到後陽台，把全身衣服、褲子放到洗衣籃，接著全身赤裸到淋浴間洗頭、洗澡，要非常認真洗。

▲▼按鈕，樓梯，洗手，推車，籃子示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

4.家中的牆壁（油漆是高規格噴漆）、系統櫃正面、房門正面、茶几、電視等，所有非必要觸碰的地方都不可以碰。因為會有指紋，我非常討厭指紋和人的油污殘留在任何物品上。

5.窗簾不准打開。我注重隱私，且觸碰窗簾可能讓原本整齊的折痕變亂。

6.家裡的家具都已調整水平且都有對齊，就像藝術館的畫一樣，永遠要很正不能歪斜。

7.床鋪是用來躺的，不能坐在床上。

8.洗手、洗澡完畢，要立刻擦乾手或身體，不能甩水和滴水，然後也要馬上把水龍頭、蓮蓬頭、淋浴間玻璃刮乾和擦乾，結論就是完全不能殘留任何水痕。

9.每天要一起努力地整理房屋，人雖然難免會掉髮，但看到毛髮一根落在地上，就要立刻撿起來，如果看到地面有灰塵、小髒污、毛髮也要主動清理（拿3M黏貼滾筒或吸塵器都能接受），地面摸起來要一塵不染，沒有沙沙的感覺。

10.一個星期要總整理家裡一次，可用吸塵器和拋棄式除塵撢盡力清理成類似無塵室，且慢慢檢視審核家中各處，讓家中保持完美。

窗,打掃,掃除,清潔,清掃（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

11.家中是北歐簡約風，且已經裝潢完成，因此家中不準買任何非必要物品，避免讓家中變雜亂（多任何一件非必要物品都不應該），出門前後都要仔細確認家裡是像飯店一樣已清潔且保持整齊。

12.使用完遙控器或用品，一定要收納好且要擺正不能放歪，位置都已固定不可以亂擺。

13.電視、音響音量，使用完畢請主動調整到整數10、20、30...以此類推。

14.家裡牆面千萬不準用手碰到，衣服拉鏈也不準刮到，打開電燈開關時，只能用手指按開關正中間，牆面不能有任何髒污。

15.所有物品使用完畢都一定要物歸原位。

16.任何家規都必須遵守且做到，不然被教導，請不要抱怨。

17.所有外出的用品請放在外出區，或仔細清潔完畢再歸位，如果要在家使用，例如：手機，務必先拿酒精紙巾擦拭乾淨才能使用。

18.外出的任何衣服、物品，完全不能觸碰到家裡的任何地方。

19.雙方父母、任何人都禁止進入我們家中，因為我擔心他們根本無法做到我訂的規矩，甚至他們可能會壓力很大，避免他們壓力大，因此禁止任何人進入。

20.一起出門逛街時都要注重儀容，不能邋遢。

21.每天都要整理垃圾，垃圾一定要綁好不能有異味散出。

22.家裡開關門要控制在5秒以內，因為任何蟲類可能因此瞬間進入。

▲▼門，開門示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

23.除了妳、我、貓，如果不幸讓任何生物進入家中，一定要見到屍體，必須優先處理。

24.模型都放在模型櫃內，也已擺好且調整好位置，未經允許連手都不能碰，打開櫃體都不行。

25.在家裡走路一定要穿軟底拖鞋，做事要小心輕放，因為我討厭任何噪音，也不希望走路聲或任何噪音吵到鄰居。

26.在家不準唱歌，喜歡唱歌就一起去樓下公設KTV包廂唱。

27.家裡溼度必須保持50%，拿取家中任何物品盡量讓我拿，包含妳的名牌包都由我來拿幫妳拿，因為我怕妳不小心碰到其他物品，讓角度沒對齊或放歪。

28.彼此都只能坐著上廁所，而且使用完畢一次就要拿酒精紙巾仔細消毒。

29.使用完熱水瓶和煮飯完畢，要仔細檢查，因為熱水瓶沖泡難免會有些噴灑，廚房煮飯也是，使用完要立刻檢查，不能有任何髒亂才能離開。

30.在家中要不定時幫忙仔細從側面和正面檢查家裡，有髒或瑕疵要立刻通知，我會處理與修補。

31.在家說話不要太大聲，不然會吵到鄰居。

32.咳嗽時要用手遮著，手一用髒就要立刻去洗手。

▲嚴禁家具留指紋！潔癖哥「34條極致家規」超震撼：配色只能紫+白。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲所有物品都要整齊擺放，平時環境也要打掃乾淨。（圖／翻攝自爆料公社官網）

33.家中的配色是紫色加白色，因此彼此購買家中物品都必須審核。

34.雖然有做充足的收納櫃和系統櫃，但是置放物品還是要擺整齊。

看到這洋洋灑灑34條家規，廣大網友們全無言以對，紛紛回應「你老婆？小米機器人嗎？還小愛同學？」、「入侵你家的生物必須死？好可怕的人格」、「這比百貨公司的樣品展示還誇張了」、「好想去把隨便幾樣弄亂，然後放一堆五顏六色的抹布在你家」、「你肯定沒吃過路邊攤或逛過夜市吧」。

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